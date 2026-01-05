Nación

Ante crisis con Estados Unidos, minDefensa, Pedro Sánchez, ve una oportunidad de oro: “Fortalecer cooperación con diferentes gobiernos”

El ministro afirmó que Colombia tiene colaboración constante en la lucha contra el crimen con más de 45 países. Hizo un balance de los resultados.

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 9:19 p. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre alianzas con otros países para la lucha contra el narcotráfico.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre alianzas con otros países para la lucha contra el narcotráfico.

La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa su peor momento histórico, no solo en materia política, sino en todo lo que tiene que ver con colaboración militar y de inteligencia, que también se ha visto duramente golpeada por el enfrenamiento entre los dos gobiernos —en especial por el de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump—, lo que augura un coletazo en la operatividad y resultados contra el crimen.

Sin embargo, en medio de esta crisis, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien conoce de primera mano la colaboración histórica entre los dos países, plantea la problemática actual como una oportunidad y hasta hace un balance que contradice lo dicho por el presidente Trump frente a la lucha de Colombia contra el narcotráfico.

Gobierno Petro informó que está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra criminales y carteles de droga

“Hoy tenemos una oportunidad de oro para invertir, aún más, en fortalecer la cooperación internacional entre los diferentes gobiernos y el de Colombia en la lucha contra un enemigo común como lo es el narcotráfico. Que ganen las naciones y que pierdan los criminales”, aseguró el ministro Sánchez.

La cooperación internacional con la que cuenta actualmente el país se desarrolla mediante una interacción permanente con 45 países aliados, con quienes hay una comunicación fluida y permanente que ha permitido debilitar las diferentes redes logísticas y criminales de los grupos armados organizados.

YouTube video HYhLB1fJ7Ms thumbnail

En su balance, radicalmente diferente a los dados por Trump en los últimos días, en lo que incluso advierte que el presidente Gustavo Petro es amigo de los narcos, el ministro dio cifras para argumentar su declaración.

“Más de 18.000 laboratorios hemos destruido, eso equivale a que durante el día destruimos un laboratorio cada 40 minutos. Se detuvo la tendencia de crecimiento de cultivos de droga, a la par que incrementamos la incautación y la destrucción de las fábricas de cocaína. Erradicamos 47.000 hectáreas y otras 30.000 fueron sustituidas por economías legales. Colombia bloqueó el tráfico de fentanilo, proveniente de otros países, impidiendo que llegara a los países consumidores", afirmó el ministro Sánchez.

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendieron el bombardeo en el que murieron siete menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc.
Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Incluso, aprovechó su declaración para afirmar que esa lucha contra la criminalidad asociada al narcotráfico no solo se mide en ese tipo de resultados, sino también, lamentablemente, en víctimas de parte de las Fuerzas Militares y de Policía.

“Tuvimos un combate cada 20 horas. En esta lucha también hemos perdido hombres y mujeres valiosos. Más de 1.642 heridos y 346 asesinados de nuestra Fuerza Pública son héroes de la lucha global contra el crimen del narcotráfico”, explicó el jefe de esta cartera.

Gustavo Petro lanza advertencia tras arremetida de Donald Trump: “Tomaré de nuevo las armas que no quiero”

También se refirió a la peligrosa organización criminal de origen venezolano, ahora calificada por Estados Unidos como terrorista, el Tren de Aragua.

“Colombia fue el país que logró identificar la amenaza del Tren de Aragua y ha propinado los más grandes golpes a sus cabecillas, dentro de ellos alias Barbero y alias Flipper. Más de 180 integrantes de esta estructura criminal han sido neutralizados y la extradición se ha mantenido”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Sin embargo, la declaración del ministro tiene un mensaje claro y alineado con las políticas del presidente Gustavo Petro, ante la crisis con Estados Unidos, en el que dice que es necesario fortalecer lazos con otros aliados.

