Gobierno Petro informó que está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra criminales y carteles de droga

Armando Benedetti, ministro del Interior, y Andrés Idárraga, ministro de Justicia del gobierno del presidente Gustavo Petro, manifestaron su voluntad de cooperar con Estados Unidos en la lucha contra estructuras criminales y de narcotráfico.

Los ministerios del Interior y de Justicia:



Colombia ratifica su voluntad en la coordinación y cooperación con Estados Unidos para la lucha contra las estructuras criminales y carteles de la droga con base en asistencia económica, tecnológica y de inteligencia de los Estados… — Armando Benedetti (@AABenedetti) January 5, 2026

A través de sus cuentas de X, los ministros del Gobierno nacional aseguraron que Colombia “ratifica su voluntad en la coordinación y cooperación con Estados Unidos” para este fin, con asistencia económica, tecnológica y de inteligencia por parte del país norteamericano.

Incluso, resaltan que con “más fuerza” contra el ELN, que opera en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Trump sobre Petro: “No lo estará haciendo por mucho más tiempo”. Dice que una operación militar en Colombia “suena bien para mí”

“Para la lucha contra las estructuras criminales y carteles de la droga con base en asistencia económica, tecnológica y de inteligencia de los Estados Unidos, para destruir campamentos de carteles, laboratorios y estructuras narcotraficantes en todo el territorio nacional, pero con más fuerza en la frontera colombovenezolana contra las estructuras del ELN”, informaron los ministros.

Y aclararon que esta ratificación fue notificada a oficiales norteamericanos: “Esta disposición se le ha hecho conocer al Gobierno de Estados Unidos a través de agencias de inteligencia”.

#ÚltimaHora | Los ministros de Justicia (@Aidarragaf) y del Interior (@AABenedetti), ratifican el compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico de manera conjunta con Estados Unidos y así se lo han hecho saber a las agencias de inteligencia de este país. pic.twitter.com/ZoFR9ySMk9 — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) January 5, 2026

En un video, los ministros resaltaron que se trata de un esfuerzo que se concentrará especialmente contra el ELN en la frontera colombovenezolana.

“La lucha contra el narcotráfico se tiene que seguir librando de manera conjunta, con la tecnología, con todos los avances que en materia de cooperación nos pueda dar el Gobierno norteamericano. Seguiremos haciendo hincapié en la lucha contra este flagelo, que tanto daño les hace a los dos países", sostuvo Idárraga.

La declaración de los ministros se da luego de que Donald Trump, presidente estadounidense, asegurara que Petro es un “enfermo” y que una operación en Colombia “suena bien” para él.

“Colombia está enfermo también. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y venderla en Estados Unidos. No lo hará por mucho tiempo, déjame decirte. (...) Tiene molinos de cocaína y fábricas de cocaína, no lo hará por mucho tiempo”, prometió Trump desde el Air Force One.