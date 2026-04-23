Lluvia de billetes en Paraguay: avioneta con dinero en efectivo se estrella y desaparecen 2 millones de dólares

Una avioneta que transportaba una gran cantidad de dinero en efectivo sufrió un accidente el sábado en Minga Guazú, Paraguay. El siniestro dejó como saldo la muerte del piloto y tres personas heridas.

Lo más llamativo del caso es que, tras el impacto, millones de dólares y reales quedaron esparcidos en la zona.

En medio de la confusión, varios residentes del sector aprovecharon la situación para recoger parte del dinero que quedó disperso entre los restos de la aeronave y sus alrededores.

La aeronave, un Cessna 402B con matrícula ZP-BEE, trasladaba aproximadamente 15 millones de reales brasileños (cerca de 11 millones de pesos) y cinco millones de dólares en efectivo (alrededor de 18 millones de pesos).

Esta formaba parte de un operativo de la empresa de seguridad Prosegur, que movilizaba dinero desde Ciudad del Este hacia Asunción. Para ello, se habían dispuesto dos avionetas. La primera completó el trayecto sin inconvenientes, mientras que la segunda fue la que terminó accidentándose.

Por su parte, el comisario Carlos Duré informó que se habrían robado cerca de dos millones de dólares. Además, señaló que se realizaron al menos cinco allanamientos en la zona del kilómetro 26, en las inmediaciones de la casa donde ocurrió el accidente.

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Entre los elementos incautados figuran conversaciones en grupos de WhatsApp, actualmente bajo análisis como parte de las líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Según las autoridades, entre cinco y seis personas habrían concentrado la mayor parte del dinero tomado. Sin embargo, también se reconoce que hubo numerosos involucrados que tomaron sumas menores, lo que dificulta rastrear con precisión el destino del efectivo.

Los investigados serían, en su mayoría, habitantes de la zona que ya han sido identificados. Se presume que el dinero podría estar oculto en distintos puntos del área, por lo que continúan las labores de inteligencia para ubicarlo y recuperarlo.

Por su parte, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) informó que la aeronave presentó una falla en el motor izquierdo durante el vuelo. A las 15:38 se activó una Alerta 2 y, minutos después, a las 15:50, una Alerta 3, poco antes del impacto.

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El piloto, Fernando Noldin, falleció en el lugar del accidente. La copiloto, Yeruti Núñez, fue rescatada en condición estable, mientras que los otros dos ocupantes permanecen hospitalizados en estado delicado.

Las autoridades también investigan la posible participación de grupos criminales en la zona fronteriza, que estarían utilizando uniformes falsos para intentar recuperar el dinero mediante extorsión y engaños a la población.