Abelardo de la Espriella agradeció el respaldo de los presidentes de Honduras y Paraguay

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sostuvo conversaciones telefónicas este sábado, 6 de junio, con los presidentes de Honduras, Nasry Asfura, y de Paraguay, Santiago Peña, a quienes agradeció el apoyo que le brindaron para la recta final de las elecciones presidenciales en Colombia.

“Agradezco profundamente el apoyo del presidente de Paraguay, Santiago Peña, y del presidente de Honduras, Nasry Asfura”, manifestó el candidato del movimiento Defensores de la Patria, al tiempo que resaltó que el país “necesita una diplomacia fuerte que una, construya puentes y estreche los lazos con países que históricamente han sido nuestros aliados”. De la Espriella aseguró que Colombia debe “fortalecer la cooperación internacional para ampliar nuestras fronteras comerciales, atraer inversión, generar empleo y combatir el crimen organizado con toda la fuerza de la ley”, temas que les planteó a los mandatarios durante su conversación. “Gracias, queridos presidentes, por su respaldo y confianza. Trabajaremos juntos para consolidar una alianza firme en defensa de nuestros países, de la libertad, de la democracia y de toda Hispanoamérica. El futuro de nuestra región se construye con unidad, cooperación y determinación”, señaló.