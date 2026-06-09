¿Qué necesita Colombia para ser campeón de la Liga de Naciones Femenina? Todo se define hoy

La Selección Colombia Femenina está ante una ocasión histórica. Luego de la victoria frente a Uruguay en el Pascual Guerrero, las ‘superpoderosas’ dependen de sí mismas para coronarse campeonas de la Liga de Naciones.

Este martes, 9 de junio, enfrentan a Paraguay en el último partido del torneo clasificatorio hacia el Mundial 2027.

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Para ser campeón, Colombia necesita

Ganarle a Paraguay por cualquier marcador

Si empata , que Argentina no le gane a Ecuador en Quito. Sirve el empate o la derrota de la albiceleste.

, que Argentina no le gane a Ecuador en Quito. Sirve el empate o la derrota de la albiceleste. Si pierde, que Argentina no le gane a Ecuador en Quito. Sirve el empate o la derrota de la albiceleste.

El tiquete para el Mundial ya está completamente asegurado, lo que permite arriesgar un poco más por la ilusión del título. El problema es que Paraguay también quiere meterse en la zona de repechaje y saldrá a buscar su resultado en condición de local.

Argentina fue líder hasta la semana pasada, cuando empataron contra Perú en condición de local y dejaron todo servido para el título de Colombia.

La Selección Colombia sigue creciendo como una potencia sudamericana en el fútbol femenino. Hace un año estuvieron a pocos segundos de ganar la Copa América ante Brasil y ahora tienen la oportunidad histórica de sumar el primer título oficial.

La Tricolor ya sabe lo que es ganar medallas en Juegos Panamericanos y Juegos Bolivarianos; sin embargo, todavía falta un torneo organizado por la Conmebol como la Liga de Naciones.

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Brasil no está compitiendo en esta edición porque ya clasificó al Mundial como país anfitrión. Eso abrió la puerta para una batalla mano a mano entre Colombia y Argentina, que se mantuvo hasta la octava fecha del calendario.

Las ‘superpoderosas’ tienen un plantel plagado de talento con Linda Caicedo, Mayra Ramírez y Leicy Santos como principales referentes. En el último año se han sumado nuevos nombres procedentes de las divisiones menores de la Selección como es el caso de Gabriel Rodríguez y Luisa Agudelo.

La idea de Ángelo Marsiglia y todo su cuerpo técnico es sellar la Liga de Naciones con un título, antes de ponerse a pensar en la cita mundialista del próximo año.

“Es un camino que parece fácil, pero es muy duro. El objetivo que teníamos era clasificar al Mundial; muy contento por ellas, por todo lo que les ha tocado”, indicó Marsiglia en rueda de prensa. “Estamos en Brasil, el sueño que iniciamos después de la Copa América”.

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