Los ocho canales que transmiten el Mundial 2026 en Colombia: lista completa y actualizada

Ocho años después de su última participación, la Selección Colombia estará presente en el Mundial 2026 y competirá en una edición repleta de novedades.

La FIFA tiene el objetivo de romper todos los récords de audiencia y por eso le abrió cambio a nuevos canales de transmisión que estarán disponibles a partir del próximo 11 de junio.

México vs. Sudáfrica: hora y canal para ver el partido inaugural del Mundial 2026

En el caso puntual de Colombia, habrá ocho opciones disponibles para ver el Mundial 2026:

Directv Sports (104 partidos en exclusiva)

Caracol Televisión (35 partidos, incluidos los de Colombia)

Canal RCN (35 partidos, incluidos los de Colombia)

Win Sports (25 partidos)

Disney + (30 partidos, incluidos los de Colombia)

Paramount + (104 partidos vía Directv)

Amazon Prime Video (104 partidos pagando suscripción a Directv)

DAZN (104 partidos pagando suscripción a Directv)

Jugadores de la Selección Colombia abrazados. Foto: Getty Images

Los partidos transmitidos por Caracol TV y Canal RCN también estarán disponibles de manera gratuita en la señal TDT, además de las aplicaciones móviles Ditu y App Canal RCN.

ETB, cableoperador que está presente en Bogotá y otras ciudades del país, también confirmó una alianza para tener todos los canales de Directv disponibles en su parrilla sin costo adicional.

El Mundial 2026 arranca este jueves, 11 de junio, con el partido de México vs. Sudáfrica y la ceremonia inaugural. Dicho compromiso está programado para las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial 2026?

El primer partido de la Selección Colombia será el jueves de la próxima semana, es decir, el 17 de junio. Ese día enfrentarán a Uzbekistán, en el Estadio Azteca, a partir de las 9:00 de la noche (hora de Colombia).

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Estos son los horarios para ver a Colombia en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs. Colombia : 17 de junio a las 9:00 p. m. (COL)

: 17 de junio a las 9:00 p. m. (COL) Colombia vs. RD Congo : 23 de junio a las 9:00 p. m. (COL)

: 23 de junio a las 9:00 p. m. (COL) Colombia vs. Portugal: 27 de junio a las 6:30 p. m. (COL)

El equipo de Néstor Lorenzo tiene la obligación de clasificar a la siguiente fase. Su principal objetivo es superar los cuartos de final de Brasil-2014, sin embargo, en el seno de la Tricolor hay ilusión de llegar hasta el octavo partido.

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“Tenemos que seguir mejorando en la terminación de las jugadas. Depronto rompemos líneas con un pase filtrado o uno combinado y luego volvemos atrás. Algunas veces tenemos que ser más incisivos. En defensa tuvimos poca desconcentración”, dijo Néstor Lorenzo tras el amistoso del domingo pasado.

Las sensaciones son positivas en la Selección, que se aferra al buen momento de Luis Díaz con el Bayern Múnich, la capitanía de James Rodríguez y el aliento de los miles de hinchas que ya tienen su boleta para vivir la Copa del Mundo en los estadios.