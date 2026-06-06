Mundial 2026: un torneo para la historia

El Mundial FIFA 2026 se acerca -- Días : -- Horas : -- Min : -- Seg USA USA Canadá Canadá México México

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12 canciones para vivir la fiesta del fútbol

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Los escenarios del Mundial: 16 estadios, 3 países, 1 sueño

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Las mascotas que conquistaron los mundiales

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Las leyendas de la Copa del Mundo

El brasileño Carlos Alberto Gomes Parreira es el director técnico con más Copas del Mundo dirigidas: seis. Además, ganó una de ellas, la de Estados Unidos con la selección auriverde. Se estrenó en el certamen orbital de España 82 en el banquillo de Kuwait. Ocho años después volvería con Emiratos Árabes para Italia 90; luego vendría la consagración con su país en suelo estadounidense; con Arabia Saudita dirigió en Francia 98, mientras volvería con la canarinha en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Campeones dentro y fuera

Solo tres leyendas han levantado la Copa del Mundo como jugadores y entrenadores: Mario ‘Lobo’ Zagalo con Brasil (Suecia 58 y Chile 62 en la cancha y en el banquillo en México 70); el alemán Franz Beckenbauer (Alemania Federal en 1974 y director técnico en Italia 90) y el francés Didier Deschamps (capitán de Francia 98 y Rusia 2018).

Colombia y su estrategia

De Adolfo Pedernera a Néstor Lorenzo, la selección solo ha tenido entrenadores de Argentina y Colombia en su historia mundialista.

De Italia 90 a Catar 2022, siempre hubo director técnico tricolor en los banquillos de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 cortará una racha para los técnicos colombianos. Fueron nueve consecutivos los que contaron con entrenador nacional, siendo el de Brasil 2014 el de mayor presencia con tres directores técnicos nuestros en el evento más visto del planeta.

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El calendario del mundial: prográmese con todos los partidos

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Juego FIFA 2026 - 21

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