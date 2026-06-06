Mundial 2026: un torneo para la historia
Estados Unidos, México y Canadá serán los anfitriones de la cita orbital que reunirá a las mejores selecciones del mundo. Colombia buscará dejarlo todo en la cancha para avanzar hacia la gloria. Prepárese para vivir esta gran fiesta del fútbol.
El Mundial FIFA 2026 se acerca
El brasileño Carlos Alberto Gomes Parreira es el director técnico con más Copas del Mundo dirigidas: seis. Además, ganó una de ellas, la de Estados Unidos con la selección auriverde. Se estrenó en el certamen orbital de España 82 en el banquillo de Kuwait. Ocho años después volvería con Emiratos Árabes para Italia 90; luego vendría la consagración con su país en suelo estadounidense; con Arabia Saudita dirigió en Francia 98, mientras volvería con la canarinha en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.
Solo tres leyendas han levantado la Copa del Mundo como jugadores y entrenadores: Mario ‘Lobo’ Zagalo con Brasil (Suecia 58 y Chile 62 en la cancha y en el banquillo en México 70); el alemán Franz Beckenbauer (Alemania Federal en 1974 y director técnico en Italia 90) y el francés Didier Deschamps (capitán de Francia 98 y Rusia 2018).
De Adolfo Pedernera a Néstor Lorenzo, la selección solo ha tenido entrenadores de Argentina y Colombia en su historia mundialista.
El Mundial 2026 cortará una racha para los técnicos colombianos. Fueron nueve consecutivos los que contaron con entrenador nacional, siendo el de Brasil 2014 el de mayor presencia con tres directores técnicos nuestros en el evento más visto del planeta.