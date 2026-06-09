México vs. Sudáfrica: hora y canal para ver el partido inaugural del Mundial 2026

La espera terminó. Este jueves, 11 de junio, inicia el Mundial 2026 con el partido de México vs. Sudáfrica por la fecha 1 del grupo A. La FIFA tiene preparada una fiesta sin precedentes que contará con artistas de talla mundial y un show a la altura de las expectativas.

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El Estadio Azteca romperá un récord al convertirse en el primer escenario que recibe tres juegos inaugurales en la historia de los mundiales: 1970, 1986 y 2026.

La esperanza de los mexicanos es iniciar con pie derecho en la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Javier ‘El Vasco’ Aguirre contará con el apoyo de su gente ante Sudáfrica, que regresa al Mundial tras 16 años de ausencia.

El partido de México vs. Sudáfrica está programado para iniciar a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido en todos los canales que tienen los derechos televisivos: Caracol TV, RCN, Directv y Win Sports.

Adicionalmente, el compromiso estará disponible en DGO, Paramount + y Disney + para los usuarios de dispositivos móviles.

Contador Mundial FIFA 2026

“Sudáfrica es un equipo aguerrido, no tiene propiamente el estilo africano ni tampoco el europeo, es un mix con un técnico belga (Hugo Broos) que sabe mucho de trabajo táctico”, dijo el técnico de México en rueda de prensa.

‘El Vasco’ Aguirre ha enfrentado dos veces a la selección sudafricana. Con México empató 1-1 en la inauguración del Mundial 2010 y al frente de Egipto perdió 1-0 en la Copa África de Naciones, en 2019.

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“Esperemos que esta sea la buena. Los respetamos mucho”, señaló el estratega mexicano. Aguirre considera que la selección mexicana se encuentra “en el mejor momento físico, atlético y mental” para el debut como país anfitrión.

“Tienen que prevalecer la salida de balón, los movimientos ofensivos, la recuperación de la pelota, la presión alta y la baja, el balón detenido. Creo que todo eso ya ha permeado en el grupo”, detalló.

Javier Aguirre, DT de México. Foto: AP Photo/Moises Castillo

Con 30 años cumplidos como director técnico, Aguirre se mostró “muy afortunado” de estar a punto de participar en su quinto Mundial, tercero como entrenador después de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

“Es increíble que esté yo aquí, a unos cuantos días del torneo mundial en mi casa”, añadió Aguirre, quien como jugador fue seleccionado mexicano en el Mundial de 1986.

A pesar de las críticas que le han caído en la prensa de su país, Aguirre tiene confianza en superar la fase de grupos como líder y avanzar tantas fases como sea posible. El mejor resultado de México en una Copa del Mundo han sido los cuartos de final.

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