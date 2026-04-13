Hay polémica por la detención de hinchas de Junior en Paraguay. Así lo reportan los medios de ese país, en la previa del partido donde el tiburón visitará a Cerro Porteño por la segunda fecha del grupo F en la Copa Libertadores.

“Una docena de hinchas de Junior de Barranquilla fueron detenidos por la policía entre la jornada del viernes (10 de abril) y el sábado (11 de abril) por causar peleas y disturbios en las inmediaciones en la estación de buses de Asunción”, revelaron en NPY de Paraguay.

“En uno de esos eventos un policía fue agredido y un extranjero involucrado también quedó herido. Esto informa la Comisaría 15, justamente que entre la madrugada del viernes al sábado, dos hechos violentos, uno en la vía pública y otro en un bar de la zona de estación de buses de Asunción”, añadieron en el medio referenciado.

Señalan que identificaron a los colombianos implicados como hinchas de Junior, y que se pelearon dentro de un bar en la estación de buses. Luego, un policía en el lugar habría intervenido pero acabaría siendo agredido con “una patada a la altura del pecho”.

Cuentan, además, que cuando llegaron los refuerzos policiales para tratar de controlar la situación, a los implicados en los disturbios les pidieron su identificación y se dispersaron. Sin embargo, detuvieron a siete colombianos y un venezolano.

Sin embargo, después ocurrió otro hecho de violencia. Referencian otra pelea en un bar, en la misma zona de la estación de buses, e informan que los hinchas le tiraron piedras a los policías, por lo que las autoridades paraguayas habrían tenido que usar balines de goma.

📌Doce hinchas del Junior de Barranquilla fueron detenidos tras violentos disturbios, en la previa del duelo ante Cerro Porteño por Copa Libertadores el martes 14/04.



👉🏼Los incidentes incluyeron agresiones a policías y enfrentamientos en bares cercanos a la Estación de Buses de… pic.twitter.com/crKFBvzzEQ — NPY Oficial (@npyoficial) April 12, 2026

Se espera que, con el paso de las horas, haya algún pronunciamiento oficial. Mientras tanto, en Paraguay sigue la expectativa por lo que será el juego de Copa Libertadores.

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Y es que los disturbios reportados en Paraguay se dan tan solo un par de días antes del juego de Copa Libertadores entre Cerro Porteño y Junior de Barranquilla. Este se llevará a cabo el martes, 14 de abril, a partir de las 5:00 p. m. (hora colombiana).

Junior de Barranquilla viaja a Paraguay con la convicción de ganarle a Cerro Porteño en Copa Libertadores. Foto: AFP

Los equipos llegan con realidades distintas al juego. Cerro viene de caer en el debut ante Sporting Cristal (1-0), mientras que Junior empató en casa contra Palmeiras (1-1), en un juego donde los tiburones estuvieron muy cerca de obtener la vitoria en Cartagena.