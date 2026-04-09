Conmebol es el ente rector en el fútbol de Sudamérica. Su reglamentación es clara y busca preservar que el fútbol sea lo más importante en torneos como la Copa Sudamericana o la Libertadores.

El pasado miércoles, Junior de Barranquilla entró en acción en el torneo de mayor relevancia. Los dirigidos por Alfredo Arias igualaron con Palmeiras, al que le plantaron cara para un 1-1 final.

Junior de Barranquilla y Alfredo Arias en medio del debut de Copa Libertadores 2026 Foto: AFP

Si bien el partido jugado en Cartagena fue toda una fiesta, la misma fue opacada por los violentos, que se tomaron las afueras del estadio Olímpico Jaime Morón, para enfrentarse. Hipótesis hablan de enfrentamientos entre barras del Real Cartagena contra los del Junior.

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Noche terrorífica en Cartagena

Aficionados registraron en video la gravedad de lo ocurrido. En una de las grabaciones se observa a un hombre indefenso tendido en el suelo mientras varias personas lo agreden, presuntamente con un arma blanca.

Enfrentamientos en Cartagena entre barras tras Junior vs. Palmeiras de Libertadores Foto: Captura a video de redes (A.P.I)

Pero eso no fue lo único que circuló en redes sociales. También se denunciaron ataques contra los buses que habrían transportado a hinchas de Junior hacia Cartagena.

Algunos testimonios señalan daños como vidrios rotos y neumáticos pinchados, lo que habría dificultado su regreso tranquilo a la capital del Atlántico.

¿Sanciones a Cartagena y Junior?

En caso de que Conmebol haya tomado nota de lo ocurrido tras el partido en la ciudad, Junior podría ser sancionado, así como la plaza que usó para oficiar de local en el debut de Copa Libertadores.

Según lo marca el reglamento, la entidad entraría a multar económicamente al club con un valor de hasta los USD 100,000. Ese sería el mejor de lo escenarios, dado que habría peores consecuencias a la ola de violencia que se dio.

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También se le llegaría a aplicar al equipo tiburón un cierre parcial o total del estadio, prohibición de público visitante y descalificación de torneos.

Conmebol es enfática a la hora de responsabilizar a los clubes que sean locales de la seguridad en el perímetro del estadio. De esta manera, sería Junior quien deba hacerse cargo de lo haya pasado con sus hinchas y los del equipo cartagenero, si se llega a comprobar que fueron entre estos los hechos de violencia evidenciados.

Sin estadio en Barranquilla

Para disputar la Copa Libertadores, los ‘tiburones’ se vieron obligados a buscar sede. Su escenario habitual, el Metropolitano, está en remodelación con miras a albergar la final de la Copa Sudamericana en 2026.

Estas adecuaciones al estadio de Junior llevaron al club a trasladarse a otra plaza que cumpliera con los requisitos exigidos por Conmebol para competiciones internacionales.

Se adelantan las obras en la silletería del recinto, como se observa, los colores serán azul, blanco y rojo. Foto: X @AlejandroChar

De esta manera, durante la fase de grupos y, en caso de avanzar, también en las rondas siguientes, el equipo rojiblanco oficiará como local en Cartagena, una ciudad cercana donde cuenta con un amplio respaldo de aficionados.

En el duelo frente a los brasileños, las tribunas del estadio lucieron colmadas de hinchas de Junior, que acompañaron masivamente a su equipo en el empate 1-1 por la primera fecha del grupo F.

Se espera que Conmebol haga un pronuncimiento oficial en el que haga mención de los hechos violentos en Cartagena. Si es su disposición, le podría imponer a Junior de Barranquilla alguno de los castigos mencionados.