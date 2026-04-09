Tabla de posiciones del grupo F, de Junior: así quedó tras empate con Palmeiras en Libertadores

El plan de Palmeiras y su DT Abel Ferreira de tomar revancha por la última final perdida de la Copa Libertadores empezó el miércoles con un empate 1-1 en Colombia ante el Junior del veterano Teófilo Gutiérrez.

El Verdão tuvo acción en el torneo continental por primera vez desde que vio al Flamengo coronarse campeón del torneo continental en una final disputada en Lima en noviembre pasado.

El entrenador portugués y sus dirigidos repartieron puntos con un tanto del paraguayo Ramón Sosa en el minuto 57. Teo, de 40 años, había marcado un penal que le dio la ventaja parcial al Tiburón en el minuto 10.

¡TEO, SIEMPRE TEO! Gutiérrez abrió el pie y marcó el 1-0 de Junior ante Palmeiras.



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“Pudimos haber marcado algún otro (gol) más”, dijo el ex River Plate a la candena ESPN. “Creo que el equipo hizo un gran desgaste de local, con nuestra gente”.

El duelo fue disputado en la caribeña Cartagena debido a que la casa del Junior en la cercana Barranquilla está en obras para acoger la próxima final de la Copa Sudamericana.

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Palmeiras y Junior deberán enfrentar luego por el Grupo F a Cerro Porteño de Paraguay y Sporting Cristal de Perú.

“Es una competición dura, en mi opinión hicimos todo lo que pudimos”, declaró Ferreira en rueda de prensa. “Vamos a trabajar duro para que la próxima vez podamos hacerlo mejor”.

‘Teo’ adelantó al Junior

La emoción no se hizo esperar en el estadio de la turística Ciudad Heroica, repleto de hinchas rojiblancos que viajaron a orillas del mar Caribe para ver a su equipo y al Palmeiras, un peso pesado de la región.

En un balón divido en el área del local, Maurício pateó al mediocampista Nelson Rivas, lo que ocasionó que el árbitro pitara un penal. Teo definió con su característica sangre fría.

Por su parte Ferreira da el primer paso hacia uno de sus principales objetivos de la temporada con la lesión del artillero Vitor Roque y el lateral uruguayo Joaquín Piquerez. Son bajas sensibles para un club que aspira a ganar todo lo que dispute.

Frente al luso estaba el charrúa Alfredo Arias, que suele sonreír más de lo habitual cuando enfrenta a un rival poderoso. Luego del gol, su equipo se replegó y priorizó las transiciones rápidas.

Palmeiras aprovechó el error

Así bloqueó a jugadores destacados como el colombiano Jhon Arias, fichado hace poco como el extranjero más caro en la historia de Brasil, y los argentinos “Flaco” López y Agustín Giay, que se juegan un puesto para el Mundial de 2026.

Para el segundo tiempo, Ferreira demostró por qué está a un título de ser uno de los únicos tres entrenadores en ganar un triplete de la Libertadores.

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Maurício salió del campo por el paraguayo Ramón Sosa, que en el 57 puso la igualdad al aprovechar un balón que ganó en el juego aéreo el espigado López. Punto a favor del portugués.

Para el remate el delantero Luis Muriel hizo su aparición para el local, pero su rendimiento no fue equiparable con la expectativa generada con su presencia.

Junior, fuera de los clasificados

Sporting Cristal y Cerro Porteño hacen parte del mismo grupo de Junior y Palmeiras. Peruanos y paraguayos entraron en acción en segundo turno, con victoria para los celestes por 1-0 y así, el primer movimiento fuerte de la tabla de posiciones de la zona F.

Junior de Barranquilla y Alfredo Arias en medio del debut de Copa Libertadores 2026 Foto: AFP

Sporting Cristal - 3 puntos (+1 DG) Palmeiras - 1 punto (0 DG) Junior - 1 punto (0 DG) Cerro Porteño - (-1 DG)

Los dirigidos por Alfredo Arias volverán a entrar en acción por el torneo internacional el martes, 14 de abril, cuando visiten a Cerro Porteño en Paraguay con la obligación de ganar para hacer valer el empate ante Palmeiras.

*Con información de AFP.