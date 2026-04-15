El mejor plato de comida del mundo está en América Latina; es una elaboración básica en su país

Latinoamérica es ampliamente conocida por su tradición gastronómica y por tener algunos de los platos más reconocidos a nivel mundial, como el ceviche peruano, los tacos mexicanos o la bandeja paisa en Colombia.

Sin embargo, aunque son muy populares, según un ranking internacional no encabezan la lista de los mejores del continente.

TasteAtlas, una enciclopedia gastronómica en línea, elaboró un listado con los 100 mejores platos del mundo. De manera sorpresiva, y pese a no ser tan conocido a nivel global, un plato de Paraguay fue elegido como el mejor.

El vori vori, una sopa espesa a base de maíz, fue destacado como el mejor plato del mundo. Este guiso, lejos de ser una preparación exótica dentro del país, ha ganado reconocimiento internacional por su gran sabor. Se prepara con pequeñas bolas de harina de maíz y queso que se cocinan en un caldo que suele incluir pollo, verduras y hierbas.

"Vori" proviene del guaraní y se refiere a las pequeñas bolitas de masa. Foto: Getty Images

Es un plato fundamental tanto en las zonas rurales como urbanas de Paraguay. Su origen se vincula a la tradición culinaria guaraní, basada en el uso del maíz y las aves de corral.

Con el paso del tiempo, estas prácticas se fusionaron con influencias posteriores, dando lugar a recetas documentadas desde los siglos XVIII y XIX, en las que se elaboraban masas de maíz para formar pequeñas bolas consistentes.

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Esta técnica permitía rendir mejor los ingredientes disponibles y garantizar comidas sustanciosas en contextos de escasez.

El vori vori, pese a su sencillez, logró superar a otros platos ampliamente reconocidos a nivel mundial, como la pizza napolitana, el sushi nigiri de atún y diversos cortes de carne de gran prestigio internacional.

Se considera una mezcla de la cocina guaraní y española. Foto: Getty Images

Sin embargo, este plato latinoamericano no es el único que figura en lo más alto del listado. En el top 10 también aparecen otras preparaciones de la región, como el arroz tapado de Perú y las quesabirrias de México.

Además, la cocina peruana se posiciona entre las mejores del mundo al ocupar el tercer lugar, mientras que la gastronomía mexicana se ubicó en el puesto 11 del ranking.

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Por otra parte, la cocina colombiana se ubicó en la posición 23 entre las mejores del mundo. TasteAtlas destaca que los platos mejor puntuados del país son el pan de bono, el café y la lulada, todos con 4,5 estrellas.

De igual forma, se resalta la riqueza gastronómica de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, reconocidas por su diversidad culinaria y tradición.