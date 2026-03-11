Los tres países más peligrosos de Latinoamérica en 2026, según ranking internacional

Muchos países latinoamericanos han estado atravesados por distintos tipos de violencia, ya sea bajo gobiernos autoritarios, por la acción de pandillas locales o por grupos al margen de la ley como carteles del narcotráfico y guerrillas.

Sin embargo, mientras algunas naciones han logrado superar estas crisis de seguridad, otras continúan estancadas o han visto surgir nuevos focos de violencia que las posicionan entre las más peligrosas del mundo.

En este sentido, surge el Índice de Conflicto de ACLED. Se trata de una evaluación global de cómo y dónde varían los conflictos en cada país y territorio según cuatro indicadores: letalidad, peligro para los civiles, difusión geográfica y número de grupos armados.

De forma desafortunada, tres países latinoamericanos figuran entre los 10 más peligrosos del mundo según este análisis.

El primero en ser mencionado es México. La nación cuenta con un nivel de índice “extremo”, posicionándose como el cuarto país más peligroso del mundo.

Jalisco, México. Foto: AFP

Esto se debe en gran medida a la presencia de carteles del narcotráfico distribuidos en gran parte de su territorio. Tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se registraron múltiples bloqueos y ataques contra la fuerza pública y la población civil.

Algo similar ocurrió cuando fue capturado el líder del Cartel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

“Este conflicto ha reconfigurado las dinámicas criminales a lo largo de múltiples estados, dado el alcance nacional del grupo, y esta reorganización probablemente seguirá alimentando la violencia en nuevas áreas durante el próximo año”, dice ACLED sobre el caso.

Alias el Mencho cayó por una amante: los secretos de la operación militar que incendió a México

Actualmente, en el país operan al menos seis grandes organizaciones narcotraficantes: el CJNG, el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Carteles Unidos.

El siguiente en la lista es Ecuador, que, al igual que México tiene un nivel de índice “extremo”. De este modo, se posiciona como la sexta nación más peligrosa del mundo.

Miembros de "Los Choneros", en Ecuador. Foto: AFP

Por tercer año consecutivo, la nación sudamericana registró la tasa de homicidios más alta de la región, con un promedio de 50 muertes por cada 100.000 habitantes.

Esta escalada de violencia se ha dado principalmente por la disputa territorial entre las dos bandas más poderosas del país: Los Choneros y Los Lobos.

Asimismo, debido a las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, Ecuador se ha convertido en una nueva ruta habitual para el narcotráfico.

“Mientras la producción de cocaína sigue aumentando, Ecuador se convierte en un punto estratégico, con las pandillas ecuatorianas expandiendo sus redes a lo largo de la región y más allá”, dice la organización.

Operación policial en la favela del Complexo do Alemao, en Río de Janeiro. Foto: AP

Por último, encontramos a Brasil, que, pese a haber bajado un puesto en el ranking mundial, sigue estando entre los 10 países más peligrosos a nivel global, ubicándose en la séptima posición.

La situación de este país es similar a la de Ecuador, ya que la fuerte presencia de pandillas en su territorio es un foco constante de violencia.

Nuevo ranking militar 2026: 10 países de América Latina con las fuerzas armadas más poderosas

Cabe recordar que, en octubre del año pasado, un operativo policial en Río de Janeiro contra la organización Comando Vermelho terminó con un saldo de más de 130 muertos.

Su tasa de homicidios es de aproximadamente 20 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes, una cifra que refleja el persistente desafío de seguridad que enfrenta el país.