EE. UU. castiga a casinos por presunta relación con cartel mexicano

El gobierno de Estados Unidos anunció este martes, 14 de abril, varias sanciones contra casinos, empresas y personas aparentemente vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN), que opera en distintos distritos, incluida la Ciudad de México.

Uno de los establecimientos señalados, el Casino Centenario, está ubicado en Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, a solo 3,2 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

La Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA) opera este casino, que el Cártel del Noreste utiliza como “casa de seguridad de pastillas de fentanilo y cocaína, así como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas en el sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego”, aseguró el texto.

El gobierno estadounidense también sancionó el Diamante Casino, ubicado en Tampico, por sus presuntos vínculos con el mismo grupo criminal.

Los casinos se encontraban a pocos kilómetros de la frontera con EE.UU. Foto: Getty Images

Además, las autoridades incluyeron a Eduardo Javier Islas Valdez, conocido como “Crosty”, a quien identifican como operador del cártel encargado de cruzar migrantes indocumentados a través del Río Grande hacia Texas, en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés).

A esta lista también se suma el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez por su trabajo vinculado al CDN, como defensor, entre otros, del capo Miguel Ángel Treviño Morales.

Poderoso narcotraficante mexicano se declara culpable en Estados Unidos: podría enfrentar hasta cadena perpetua

Su trabajo va “más allá de una relación normal entre un abogado y su cliente”, afirmó la OFAC. Asimismo, las autoridades sancionaron a Jesús Reymundo Ramos Vázquez por su presunta relación con el grupo criminal.

“Bajo el disfraz de activista de derechos humanos, Ramos se dedica exclusivamente a defender a violentos miembros de cárteles, presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagando a personas para que asistan a protestas y protegiendo la reputación de miembros del CDN que han muerto o han sido detenidos”, denunció el Tesoro.

Los casinos son utilizados por los cárteles para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. Foto: Getty Images

Las sanciones del Tesoro bloquean todos los bienes y participaciones de los señalados que estén bajo jurisdicción de Estados Unidos o en control de ciudadanos estadounidenses, lo que limita sus operaciones financieras y comerciales.

El CDN, antes conocido como Los Zetas, recibió la designación de “organización terrorista” por parte de Washington en febrero del año pasado.

“La violencia y la intimidación del Cártel del Noreste, incluido su ataque de marzo de 2022 contra el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, amenazan al personal estadounidense, socavan la soberanía mexicana y desestabilizan a las comunidades a ambos lados de la frontera”, explicó el Departamento de Estado en otro comunicado.

*Con información de AFP.