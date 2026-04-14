Gobierno Trump se pronuncia duramente tras amenazas de muerte contra Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

A través de una comunicación dada a conocer por el periodista Juan Camilo Merlano, el gobierno de los Estados Unidos mostró su posición tras las amenazas de muerte contra los candidatos Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia, dadas a conocer en los últimos días a través de redes sociales y denunciados por ambos equipos de campaña.

“La Administración Trump está profundamente preocupada por los recientes informes de amenazas contra los candidatos presidenciales colombianos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Condenamos enérgicamente cualquier intimidación o violencia dirigida contra candidatos políticos”, dice el pronunciamiento.

Posteriormente, en la comunicación dada a conocer por el Departamento de Estado, se señala el episodio de la muerte de Miguel Uribe Turbay, ocurrido a mediados del año pasado, como una muestra de la violencia política que ha vivido el país en los últimos años, así como el alcance de los grupos armados al margen de la ley.

“Estos incidentes, tras el brutal asesinato de Miguel Uribe Turbay, son un crudo recordatorio de los oscuros días de violencia política que ha vivido Colombia. Los grupos armados ilegales y las organizaciones narcoterroristas amenazan la seguridad y la estabilidad de nuestra región”, señala el texto.

Luego, desde la Casa Blanca se hizo un llamado al gobierno de Gustavo Petro y las autoridades para investigar a los responsables de las amenazas o intimidaciones contra todos los candidatos en defensa de sus actividades a lo largo del territorio colombiano en épocas de elecciones, más allá de cualquier ataque en su contra.

“Las autoridades colombianas deben investigar exhaustivamente estas amenazas. Confiamos plenamente en que actuarán con rapidez y decisión. Hacemos un llamado al gobierno para que mantenga medidas de protección sólidas para que todos los candidatos puedan hacer campaña de forma libre y segura en todo el país”, expone la comunicación dada a conocer este martes.

El texto cierra diciendo que el gobierno de los Estados trabajará en coordinación con Colombia para asegurar el libre desarrollo de las campañas y elecciones venideras. “Estamos colaborando estrechamente con las autoridades colombianas para apoyar los esfuerzos por reforzar la seguridad y garantizar que las próximas elecciones se desarrollen en un entorno transparente y seguro”, finaliza el texto.

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