Ministro Pedro Sánchez reitera millonaria recompensa por información sobre amenazas a candidatos tras caso de Paloma Valencia

Siguen las expresiones de rechazo en torno a la imagen que circula en redes sociales de una corona fúnebre con la fotografía de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, lo que se configura como una clara amenaza contra la líder política.

“Condeno cualquier forma de agresión contra mis adversarios”: Iván Cepeda tras amenazas contra Paloma Valencia

La denuncia la hizo en horas de la mañana el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien rechazó la aparición de este tipo de mensajes en las redes sociales y pidió a los colombianos cuidar a la candidata del Centro Democrático.

Sobre el tema también se pronunciaron desde el Centro Democrático, así como otros candidatos y partidos políticos, en una sola voz, rechazando estas amenazas que ponen en riesgo la vida de la candidata presidencial.

Álvaro Uribe y Paloma Valencia Foto: Colprensa/Semana

Desde el Gobierno nacional también se escucharon voces de rechazo sobre estas amenazas y la vandalización de una de las sedes del Centro Democrático en la ciudad de Bucaramanga.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que “desde el Gobierno hemos brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también rechazó este tipo de amenazas y aseguró que “es inaceptable cualquier intimidación a la democracia y a estabilidad del país”.

El Partido Conservador, indignado tras corona fúnebre contra Paloma Valencia, recordó a Miguel Uribe: “El Gobierno muestra indiferencia que roza en lo cómplice”

Por eso, reiteró la recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información precisa, oportuna y veraz que permita evitar efectivamente cualquier atentado contra los candidatos presidenciales.

“La Fuerza Pública articulada con MinInterior y UNP está desplegada para proteger a todos los candidatos, sin distinción alguna”, destacó el alto funcionario, al tiempo que invitó a la ciudadanía a denunciar.

“Quien amenaza a un candidato amenaza a la democracia y a Colombia. No lo toleraremos”, sentenció el ministro de Defensa.

La imagen de la corona fúnebre circuló este fin de semana, justo cuando Manuel Rodríguez, suegro de Paloma Valencia, le confirmó a SEMANA que desde siempre ha vivido preocupado por la seguridad de su nuera.

“Desde que mataron a Miguel Uribe Turbay hemos tenido una gran preocupación por su seguridad. En algún momento, como en octubre, o noviembre, le aconsejamos a Paloma que se fuera al exterior porque se supo que había amenazas contra ella desde el Caquetá. Paloma está profundamente amenazada”, informó.