El Partido Conservador, indignado tras corona fúnebre contra Paloma Valencia, recordó a Miguel Uribe: “El Gobierno muestra indiferencia que roza en lo cómplice”

La imagen de la corona fúnebre con la fotografía y el nombre de la candidata presidencial Paloma Valencia que circula en las redes sociales despertó la solidaridad del país político. Se lee el nombre de la política del Centro Democrático, dice “descanse en paz” y se lee: “1978-2026″.

El Partido Conservador, que no ha definido si respaldar a Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella en la recta final de la campaña, se solidarizó con la primera candidata y lanzó fuertes críticas al gobierno de Gustavo Petro. Al fin y al cabo, Valencia hace parte del uribismo que ya enfrentó un atentado terrorista que le costó la vida al excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en junio de 2025.

Miguel Uribe Turbay Senador asesinado Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Garantizar la vida y la integridad de quienes participan en política no es un favor ni una tarea secundaria. Es una responsabilidad ineludible del Estado y del Gobierno Nacional”, afirmó.

El partido dijo que “no puede ser que, mientras se usan recursos públicos para hacer política electoral, se descuide la función más básica del poder público: proteger la vida de los ciudadanos y de quienes aspiran a representarlos”.

El Partido Conservador y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: SEMANA.

Recordó que “el país ya vivió un episodio gravísimo con Miguel Uribe Turbay. Eso debió ser una alerta para reforzar la protección. No hacerlo es una irresponsabilidad que no se puede tolerar. Hoy nos referimos claramente a las amenazas en redes contra Paloma Valencia”.

A juicio del partido, estas intimidaciones no son hechos aislados. “Exigen reacción inmediata del Estado”.

Informaron que voceros regionales como el alcalde de Barranquilla, Álex Char, han advertido sobre la creciente inseguridad. “Es una alerta que no puede ignorarse. Solicitamos a la comunidad internacional acompañar este proceso con veeduría. Cuando el Gobierno muestra una indiferencia que roza lo cómplice, la vigilancia externa se vuelve necesaria”.

Y remató: “Sin garantías no hay democracia. La primera obligación del Gobierno es proteger la vida. Y en eso no puede fallar”.

La imagen, considerada como “cobarde” por parte de la oposición, ha generado múltiples reacciones.

Gregorio Eljach, procurador General de la Nación. Foto: Suministrado a SEMANA.

El procurador general Gregorio Eljach afirmó: “El procurador condena las amenazas en contra de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y los hechos de hostigamiento a la sede del Centro Democrático en Bucaramanga. Reitera la importancia de garantizar la seguridad de los actores políticos y el respeto por el ejercicio democrático”.

La congresista de oposición Marelen Castillo dijo que no se puede permitir que ahora pretendan intimidar o poner en riesgo a quienes hoy trabajan para unir desde la diferencia a Colombia. “A Paloma Valencia se le respeta y se le proteja”, destacó.

Armando Benedetti tendría como principal caballo de batalla el apoyo del presidente Gustavo Petro para consolidarse. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Por su parte, el senador electo por el Centro Democrático, Andrés Forero, exigió un pronunciamiento categórico por parte del gobierno de Gustavo Petro y que se tomen las medidas para garantizar su seguridad y la de su familia. “¿No les bastó con asesinarnos a Miguel?”, preguntó.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó las amenazas contra Valencia y dijo que desde el Gobierno “hemos brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos. Las autoridades están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección”.