El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó este domingo ante la publicación, en diferentes redes sociales, de un mensaje donde aparece la fotografía de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con una corona fúnebre y un mensaje de “Descansa en paz”.

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Uribe Vélez invitó a los colombianos a cuidar a Paloma Valencia en esta recta final de cara a la primera vuelta presidencial y advirtió que las redes sociales no deberían prestarse para ese tipo de intimidaciones.

"Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?“, se cuestionó el exmandatario colombiano a través de cuenta en la red social X.

En el mensaje replicado por el ex jefe de Estado se observa, además, la fecha de nacimiento de la candidata del Centro Democrático junto al año 2026.

Desde el partido Centro Democrático también rechazaron este tipo de publicaciones y pidieron rodear a la candidata presidencial.

“Rechazamos cualquier tipo de amenaza o publicación que solo busca sembrar odio contra la oposición. Esta imagen es una infamia: usar la muerte como herramienta política demuestra el nivel de degradación al que han llevado el debate público”, resaltó la colectividad.

“Lo hecho por esta cuenta es una barbarie contra la democracia y una amenaza directa. Colombia no puede olvidar que líderes como Miguel Uribe Turbay fueron asesinados por defender sus ideas”, indicó el partido.

Finalmente, agregó: “Seguiremos adelante para evitar que las Farc lleguen al poder; lo haremos sin miedo, de la mano de Dios y de los colombianos”.