Álvaro Uribe prende las alarmas por decisiones del Gobierno Petro que golpean la frontera con Ecuador

Una vez más los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Ecuador, Daniel Noboa, están enfrentados por cuenta del incremento del 50 al 100 % de los aranceles para las importaciones provenientes de nuestro país.

Ante el anuncio del Gobierno ecuatoriano, la ministra de Comercio del Gobierno Petro, Diana Morales, dio a conocer la postura del Ejecutivo y se anunció la posibilidad de imponer el mismo porcentaje de aranceles para los productos del vecino país.

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En medio de toda esa situación, el expresidente Álvaro Uribe Vélez mostró su preocupación por lo que está pasando en la frontera y las implicaciones que se están dando.

“El comercio con Ecuador vale 2.000 millones de dólares al año; con lo que ha ocurrido, Ipiales está en ruina, empresas en Cali y en otras partes seriamente afectadas, empleos que se pierden”, dijo el exmandatario.

Pero a Uribe también le preocupa la situación de orden público porque todo lo que está pasando beneficia a los grupos criminales que operan cerca de los límites con Ecuador.

“La frontera está manejada por el narcoterrorismo de las Farc, imponen votar por Iván Cepeda. Paloma se pondrá de acuerdo con el Gobierno ecuatoriano para recuperar las relaciones, seguridad, comercio, etc.”, reiteró.

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Diferentes sectores han mostrado su preocupación por lo que está ocurriendo con Ecuador ya que será la población vecina de la frontera la que más resulte afectada.

El presidente Noboa aseguró que la medida del arancel del 100 % empezará a operar desde el 1 de mayo y que todo obedece a que el Gobierno colombiano no está trabajando, según lo acordado, por la seguridad en la frontera.

“Lamentablemente, no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo. Desde que tomamos esta medida, en la frontera norte las muertes violentas se redujeron en un 33 %. En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”, manifestó el mandatario ecuatoriano.

Los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro. De fondo, la frontera de Colombia y Ecuador. Foto: SEMANA / Getty Images

Ese escrito de Noboa fue respondido por Petro minutos antes de que el Gobierno colombiano anunciará la medida arancelaria.

“Esto es simplemente una monstruosidad, pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí. La canciller debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza”, dijo Petro.

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Estas medidas, que se emitieron bajo el concepto de Tasa de Seguridad, pueden generar impactos tanto directos como indirectos, dependiendo del tipo de producto gravado y del nivel del arancel.

Los sectores que se verían más afectados por la medida serían el petroquímico (combustibles, cosméticos, farmacéuticos, químicos, jabones), automotor y maquinaria.