Gobierno Petro responde a Ecuador y anuncia arancel del 100 % a sus productos: estos son los detalles

Se sigue profundizando la confrontación comercial y diplomática entre Colombia y Ecuador. El Gobierno del presidente Gustavo Petro reaccionó al anuncio de la administración del mandatario Daniel Noboa de imponer aranceles del 100 % a productos colombianos.

Por medio de un comunicado de prensa, el Ministerio de Comercio de Colombia dio a conocer la respuesta al aumento de los aranceles por parte de Ecuador a Colombia, expresando que serán del mismo porcentaje.

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“Un contundente rechazo a las medidas comerciales adoptadas por Ecuador manifestó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, al tiempo que anunció que el Gobierno del Progreso aumentaría el arancel a las importaciones provenientes de Ecuador del 30 % al 100 %”, dice el documento.

Por su parte, la ministra Morales aseguró: “Desde el Gobierno del presidente Petro hemos agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales del diálogo con el Gobierno de Ecuador, buscando una salida que beneficie a los dos países, a los empresarios, pero sobre todo a las comunidades de ambos lados de la frontera. Sin embargo, no hemos logrado respuesta positiva y, por el contrario, la administración del presidente Noboa anuncia un endurecimiento en el frente comercial”.

Además, en la comunicación, el Ministerio de Comercio del Gobierno Petro indicó que “nos vemos forzados a modificar el Decreto 170 y nivelarlo con la nueva tarifa planteada por Ecuador”.

“El arancel impuesto por Ecuador a los productos colombianos, que inicialmente fue del 30 % y ahora pasaría al 100 %, desequilibra las condiciones de competencia y de mercado entre los dos países, lo que impacta negativamente a los productores nacionales que compiten con productos ecuatorianos en el mercado andino”, se desprende de los puntos del comunicado.

Sumado a ello, notificó que la determinación es “imponer un arancel en la misma proporción a los bienes que ingresen desde el país vecino, para así restablecer las condiciones equitativas en el intercambio comercial”.

“El Gobierno nacional seguirá impulsando la implementación de medidas de alivio para los empresarios, orientadas a fortalecer la liquidez y sostener el tejido productivo del país. En este sentido, se promoverán líneas de crédito con condiciones favorables, mayores facilidades de acceso a financiamiento y mecanismos que permitan a las empresas enfrentar coyunturas económicas sin afectar su operación ni el empleo”, recalcó el Ministerio de Comercio.

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Y concluyó la cartera: “Esta estrategia busca no solo atender las necesidades inmediatas del sector productivo, sino también consolidar la reactivación económica, dinamizar la inversión y garantizar la estabilidad de miles de empresas que hoy son clave para el desarrollo del país”.