Senado de la República aprobó la Ley Jineth Bedoya: de esto se trata

El Senado de la República aprobó estemartes, 16 de junio, el proyecto de la Ley Jineth Bedoya. Esta iniciativa legislativa establece procesos de formación obligatorios y evaluables en enfoques de género para los servidores públicos y las entidades estatales que atienden casos de agresión.

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El objetivo principal de la norma es prevenir la revictimización de las mujeres y garantizar una atención institucional libre de prejuicios. Tras recibir el respaldo de la plenaria del Senado, el articulado pasa ahora a las tres fases finales del ciclo legislativo: la sanción presidencial, la promulgación y la publicación oficial.

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Origen y alcances de la normativa contra la violencia institucional

La propuesta surge en cumplimiento de las medidas de reparación dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso que involucró al Estado colombiano. La regulación busca erradicar prácticas administrativas deficientes al momento de denunciar, tales como la minimización de los hechos y la exigencia de repetir los relatos de forma reiterada.

La periodista Jineth Bedoya celebró, conmovida hasta las lágrimas, la histórica aprobación de la ley que lleva su nombre en el Senado. La norma transforma la ruta de atención obligando a capacitarse en enfoque de género a cada servidor público del país. pic.twitter.com/lDGMsrOZMj — Noticiero Senado (@NoticieroSenado) June 16, 2026

El nombre de la ley rinde homenaje al activismo de la periodista y defensora de derechos humanos Jineth Bedoya Lima. La comunicadora transformó su experiencia personal de violencia en una causa jurídica que obtuvo el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres.

Respecto a la decisión de la corporación, la periodista Bedoya manifestó que “si los funcionarios estuvieran capacitados, no tendríamos a una Rosa Elvira Cely muerta, no tendríamos a una Yuliana Samboní muerta, ni a tantas mujeres que anualmente acuden a Medicina Legal. Tener un fiscal, un juez, un policía o un soldado preparado para enfrentar la violencia de género implica empezar a reducir las cifras de agresión en Colombia”.

El impacto de las herramientas de prevención en el sector público

Celebramos la aprobación en último debate de #LeyJinethBedoya, un paso para fortalecer la capacitación obligatoria en violencias basadas en género a funcionarios públicos. Hoy el Congreso de Colombia avanza hacia la prevención y erradicación de estas violencias. #NoEsHoraDeCallar pic.twitter.com/VLPiTJtYie — ONUMujeresCol (@ONUMujeresCol) June 17, 2026

La impulsora del proyecto destacó el esfuerzo de las congresistas que lideraron el debate frente a los sectores que manifestaron resistencia durante el proceso. La periodista argumentó que la formación obligatoria es la ruta idónea para abordar una problemática que se registra de manera cotidiana en diversos entornos sociales y laborales.

La periodista puntualizó que “la violencia basada en género está en las casas, en las redacciones, en las oficinas, en la calle y en la universidad, y la forma de enfrentarla es dar herramientas para prevenir. Agradezco a las mujeres que sostuvieron este proyecto y a las congresistas que levantaron la voz para exigir que todos los funcionarios públicos en Colombia se capaciten”.