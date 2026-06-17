Congreso condecoró a Paloma Valencia: este es el importante galardón que recibió

A pocos días de que se lleve a cabo la jornada de votación para la segunda vuelta presidencial, donde los ciudadanos elegirán al próximo mandatario entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el Congreso de la República rindió un homenaje a la senadora Paloma Valencia. La corporación otorgó a la legisladora la Orden de la Gran Cruz con Placa de Oro por sus 12 años de labor en el Legislativo.

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Asimismo, la parlamentaria recibió la Orden a la Mujer y a la Democracia Policarpa Salavarrieta, distinción que destaca su participación en el debate político y el fortalecimiento de las instituciones del país. Durante la ceremonia protocolaria, Valencia manifestó su conformidad con la labor realizada en las comisiones y desestimó sentir nostalgia por el cierre de su periodo constitucional.

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Condecoraciones y balance de la gestión legislativa

La senadora Paloma Valencia afirmó que “no tengo nostalgia ante este cierre porque no lo asumo como una retirada definitiva de la vida pública; por el contrario, me encuentro satisfecha. Este camino que iniciamos en el Capitolio ha sido una experiencia constructiva”. En su intervención, la congresista hizo un llamado a los diferentes sectores sociales para superar las divisiones y asumir responsabilidades de cara al futuro.

Este camino que empezamos hace doce años ha sido una aventura llena de cosas positivas y seguiré trabajando por este país hasta el último respiro que tenga. Me despido hoy del Congreso con decenas de compatriotas amigos y con la certeza en el corazón de que la batalla por… pic.twitter.com/YLs1NiuVkv — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 17, 2026

La legisladora añadió que “si la ciudadanía lograra detener las confrontaciones basadas en el resentimiento y entendiera que el porvenir del territorio depende de las acciones colectivas, la realidad nacional se transformaría de forma positiva. Esta nación está integrada por personas que superan las dificultades y que requieren alternativas institucionales alejadas de la confrontación”.

Reacciones y reconocimientos de la corporación

En la fase de cierre de su discurso, la senadora ratificó la vigencia de las posturas que defendió durante más de una década en el Senado y agradeció el respaldo de su equipo técnico. Valencia puntualizó que finaliza sus funciones con la certeza de haber cumplido sus compromisos y con la intención de continuar participando en los debates nacionales de orden social.

El Congreso de la República otorgó a la senadora @PalomaValenciaL la Orden de la Gran Cruz con Placa de Oro, la más alta distinción que concede esta corporación, en reconocimiento a sus 12 años de trayectoria y servicio en el poder legislativo. pic.twitter.com/2h9ijWnniR — Prensa Paloma Valencia (@PrensaPalomaV) June 17, 2026

El evento incluyó pronunciamientos de diversos congresistas respecto al desempeño de la parlamentaria en la actividad legislativa. El senador Esteban Quintero declaró que “honramos y reconocemos la trayectoria institucional y la vocación de servicio que caracterizó la gestión de la senadora en favor de las comunidades”.

Por su parte, la representante Marelen Castillo resaltó el rol de la congresista como referente para el ejercicio de la representación política femenina. La representante Castillo afirmó que “entregamos esta exaltación porque consideramos que su desempeño diario constituye una muestra de liderazgo y un ejemplo claro para las nuevas generaciones en el sector público”.