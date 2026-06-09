¿Por qué Abelardo de la Espriella le ganó a Paloma Valencia en la primera vuelta? Andrei Roman, CEO de AtlasIntel, lo analizó

El CEO de AtlasIntel, Andrei Roman, analizó según los resultados recopilados por la firma encuestadora internacional por qué Abelardo de la Espriella le ganó la primera vuelta a Paloma Valencia.

“Eso no va a pasar”: CEO de Atlas Intel descarta que Paloma Valencia llegue a segunda vuelta en puja con Abelardo de la Espriella

Lo hizo basado en una herramienta llamada Atlas VRC. “Es una herramienta que nos permite entender la reacción en tiempo real de una audiencia ante una pieza de contenido audiovisual. Segundo a segundo, cada encuestado utiliza una escala para indicar cuánto le gusta o le disgusta lo que está viendo y escuchando”, explicó Roman.

Roman explicó que esa interacción se realiza en la pantalla del celular de cada persona, pues dijo que la persona mueve su dedo en la escala hacia la derecha cuando le gusta más el contenido y hacia la izquierda cuando le gusta menos y eso les permite tener información sobre las reacciones individuales de cada usuario, reacciones individuales en segmentos demográficos y una curva de la población general.

“Atlas VRC se utiliza normalmente para optimizar campañas publicitarias comerciales, pero también puede emplearse para entender el nivel de acuerdo y la emoción positiva o negativa generada por un discurso político. Por ejemplo, podemos estudiar entrevistas a candidatos o intentar comprender quién está ganando un debate presidencial”, afirmó.

En el caso puntual de la victoria de De la Espriella sobre Valencia, se habría debido se podría explicar con el análisis que se hizo de varios videos. Desde AltasIntel compararon uno de los más controvertidos de Abelardo de la Espriella durante la primera vuelta con una entrevista en la que Paloma Valencia explicaba su agenda sobre el medio ambiente.

“Polarización inicial muy fuerte en la reacción de la audiencia, con los votantes de izquierda rechazándola desde que empieza a hablar. Al final de la prueba, obtiene un puntaje de 0.12 entre el electorado de izquierda, lo que significa que casi todos los votantes de este segmento la calificaron en el mínimo absoluto de la escala de evaluación”, afirmó Roman sobre la entrevista que concedió Valencia.

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