Abelardo de la Espriella contó qué le escribió Paloma Valencia y cómo reaccionó

Aberlardo de la Espriella, candidato que ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales y quien se alista para disputar la segunda con el aspirante Iván Cepeda, habló este martes 2 de mayo en entrevista exclusiva para SEMANA.

Se trató de una entrevista que logró un récord en la audiencia, dado a que más de 1,6 millones de personas estuvieron conectadas en vivo.

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En medio de dicha entrevista, De la Espriella contó qué le escribió la hoy excandidata presidencial Paloma Valencia, una vez se supo que él era el ganador de las elecciones del pasado domingo 31 de mayo.

“Me dijo: ‘Doctor Abelardo, doctor de la Espriella, felicitaciones por su triunfo’. Le dije, ‘Paloma, muchas gracias. Sin resentimientos de ninguna clase, primero Colombia’“, reveló el candidato presidencial en entrevista con SEMANA.