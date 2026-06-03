“No soy homofóbico”: Abelardo de la Espriella dice que lo han señalado también de misógino y que no es nada de eso

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, se refirió en SEMANA a los señalamientos que le han hecho varios sectores de la sociedad civil, que lo califican como homofóbico y misógino.

Ante la pregunta de qué piensa de las personas que aseguran que discrimina o rechaza a las personas homosexuales, De la Espriella sentó su posición:

“Lo primero que tengo que decir es que no soy homofóbico. Tengo muy buenos amigos que pertenecen a la comunidad y siempre he sido muy respetuoso con ellos”, dijo el aspirante.

Primera entrevista de Abelardo de la Espriella tras la primera vuelta

Su versión es que se trataría de uno de los “inventos que me han montado” y todo tendría relación con una “campaña negra” que surgió al calor de las elecciones presidenciales.

No solo se le ha tildado de homofóbico, también de misógino. De igual manera, él rechazó esta calificación.

“Un tipo que no tiene un solo antecedente de maltratos psicológico, verbal, que siempre ha sido respetuoso con las mujeres y que siempre le ha dado su lugar”, agregó el aspirante a la Casa de Nariño.

Con todo esto, dijo De la Espriella: “No puedo más que rechazar semejante acusación y decirle a la comunidad que conmigo tienen todas las garantías. Y lo tengo que decir claramente”.

Ante un eventual gobierno del abogado, aseguró que daría todas las garantías a las personas, siempre y cuando cumplan con las normas del Estado.

“En la era del tigre, no importa si eres homosexual, si eres blanco o negro, indio, amarillo, rosado, si eres de izquierda o de derecha. Si tú cumples la ley, tendrás la protección, el amparo y todas las garantías del gobierno”, comentó el candidato.

Abelardo de la Espriella (50,3 %) pica en punta y le saca 7,7 puntos a Iván Cepeda (42,6 %) de cara a la segunda vuelta presidencial, según AtlasIntel

Él insistió: “Si incumples la ley, no va a importar tampoco que seas homosexual, negro, blanco, indio, amarillo, rosado, mujer, hombre, te va a caer todo el peso de la ley. La ley es lo único que nos hace iguales. En mi gobierno voy a respetar a todos los sectores de la sociedad. Esos sectores de la sociedad tienen que respetar el Estado de derecho. Quien se salga de esa línea recibirá todo el peso del Estado y la ley”.