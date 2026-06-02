Paloma Valencia reaparece tras su derrota en las presidenciales e invita a varios excandidatos a tomarse un café

La senadora Paloma Valencia grabó un video desde el Congreso de la República para lanzar una invitación a otros candidatos presidenciales que resultaron derrotados el pasado 31 de mayo.

La candidata del Centro Democrático logró 1.639.685 votos junto a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

Paloma Valencia reconoce derrota y anuncia su apoyo a Abelardo de la Espriella

Esa noche, tras conocer los resultados, Valencia aseguró que todo lo que pasó durante la campaña quedó atrás y que apoyaría a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta.

Por esa razón, Valencia en este video lanzó la invitación a diferentes sectores para que se tomen un café de cara a la segunda vuelta presidencial que se hará el 21 de junio.

“Los malos o buenos gobiernos se pueden superar; lo que no se puede superar es la tiranía”, dijo.

Agregó: “Por eso quiero invitar a mi vice Juan Daniel Oviedo, a Sergio Fajardo y a Claudia López para que se tomen un café conmigo, para que hablemos de Colombia, de la sostenibilidad de las instituciones, porque Colombia no debe caer y debe seguir en democracia”.

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La excandidata aseguró que el trabajo por el país debe ser conjunto y que por eso hace ese llamado, ya que la unión permitirá que se preserve la democracia en Colombia.

Aseguró que estará atenta a la respuesta de Oviedo, Fajardo y López para definir el lugar y la hora del encuentro.

El pasado domingo, Valencia aceptó su derrota y anunció su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta presidencial, y se enfrentará a Iván Cepeda dentro de tres semanas.

Valencia hizo ese anuncio acompañada de los integrantes de la Gran Consulta por Colombia, de su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo y del director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, además de su esposo, el académico Tomás Rodríguez.

“Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas, de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y, por supuesto, del cuidado de los más pobres”, expresó la excandidata.

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“Siempre se ha dicho que los colombianos no caemos y es cierto. Yo, como Paloma, la de siempre, que siempre está en la batalla por Colombia, seguiré en esta batalla para derrotar a Iván Cepeda y a su proyecto destructivo aliado con la criminalidad, con la corrupción y con lo peor para Colombia. Que viva Colombia y que viva Colombia en libertad”, agregó Valencia.

Juan Daniel Oviedo aseguró que en las próximas horas dará a conocer su postura para la segunda vuelta presidencial.