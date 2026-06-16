El presidente Petro aseguró que, desde un fondo en Miami, en el que estaría el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y otros empresarios de todo el mundo, se estaría financiando una campaña de desprestigio en su contra que se ha articulado, según él, en plataformas como Netflix y YouTube.

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Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia de Colombia

“Yo sé que la propaganda sucia contra mí y contra candidatos que está inundando Netflix, YouTube y las redes quiere que impidan denunciar estos delitos con dineros extranjeros”, señaló Petro.

Y siguió con la denuncia contra Gutiérrez: “Hemos descubierto que hay un fondo en Miami, uno de sus socios es Federico Gutiérrez, que recibe plata de empresarios de diferentes nacionalidades con la que se está pagando la propagando sucia para masivamente destruir la imagen del gobierno”.

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El presidente Gustavo Petro realizó una sorpresiva alocución desde la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

En esa misma línea, Petro aseguró que no se dejará censurar porque lo que él está haciendo es denunciar delitos como se lo manda la Constitución de Colombia.

“Yo no me dejo censurar porque estoy denunciando delitos y la Constitución me protege. Es un derecho fundamental. La honra, la persona y es una obligación constitucional que si ves un delito se denuncie (...) la persecución en contra de funcionarios por pensar diferente”, señaló Petro.

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Consejo de ministros del 21 de abril de 2026 Foto: Presidencia

Finalmente, Petro señaló al candidato Abelardo de la Espriella de participar en eso que denominó “persecución a funcionarios” a quienes amenaza con meterlos en la lista OFAC, “con una lista con nombres propios y lo anuncia”.

“Estados Unidos cambió, en un sector de su gobierno, la idea de priorizar la lucha contra el narcotráfico por priorizar la ideología de extrema derecha que tiene una parte de la Casa Blanca”, enfatizó.