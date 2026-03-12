Trayectoria profesional y política: abogada de 48 años, de la Universidad de los Andes, con especialización en economía de la misma universidad y en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Nació en Popayán. Senadora por el Centro Democrático desde 2014 hasta 2026. Primero elegida en lista cerrada, luego con 29.208 y 63.559 votos. El pasado 8 de marzo ganó la consulta para elegir a la candidata a la Presidencia con 3’236.286 votos, equivalente al 45,76 % del total de participantes. Ha sido profesora de lógica y retórica, así como columnista en distintos periódicos y comentarista en medios de comunicación.

Propuestas: de acuerdo con la página web palomavalencia.com, la candidata propone una gran revolución energética con todo tipo de energías; simplificación de trámites, impuestos bajos y créditos para emprendimientos y pequeñas empresas; educación acorde con inteligencia artificial, robótica y programación; el campo conectado a mercados, construcción de vías terciarias hasta de 10.000 Km; obras por impuestos, horarios de trabajo flexibles, teletrabajo, guarderías compartidas, para el apoyo a madres; programas de vivienda digna con orgullo y turismo; recuperar la seguridad, reducir los ingresos de los ilegales, robustecer la Fuerza Pública y restablecer la legalidad.

Derecha: proviene de una familia conservadora y pertenece al Partido Centro Democrático, fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Se puede decir que la política actualmente se encuentra polarizada entre el gobierno de Gustavo Petro, su candidato Iván Cepeda y la oposición del Centro Democrático, donde el expresidente Uribe ha sido objeto de denuncias y procesos judiciales impulsados por el candidato continuista. No obstante, la candidata Paloma Valencia ha ejercido funciones de control político y de oposición con argumentos, en forma ponderada, que la muestran como una política moderada y en muchos casos conciliadora.

Detractores: sus críticos no pueden esgrimir escándalos ni investigaciones en su contra; presenta una hoja de vida limpia, propia de una impecable labor parlamentaria.

Experiencia: tiene experiencia en cargos de elección popular, fue senadora desde 2014 hasta la fecha. No tiene experiencia en cargos de la administración pública.

Encuestas Atlasintel: para la primera vuelta bajó un 1,3 %, de 5,1 a un 3,8 %.

Comparativo:

Nombre Ciudad Edad Profesión Espec Partido Elecciones Consulta Encuesta Iván Bogotá 63 Filósofo DIH Pacto Histórico 2010: 39.000; 2014: 80.000; 2018: 78.000 1’541.012 (65,1 %) 31,4 % Abelardo Bogotá 47 Abogado Admi Firmas - - 32,1 % Paloma Popayán 48 Abogada Econo Centro Democrático 2018: 29.208; 2022: 63.559 3’236.286 (45,76 %) 3,8 %

De los tres candidatos con opciones, Iván Cepeda es el más viejo, con mayor trayectoria parlamentaria y mayor cantidad de votos para el Congreso. Paloma Valencia es candidata con trayectoria parlamentaria y con mayor respaldo en la consulta interpartidista. Abelardo de la Espriella es el candidato con mayor intención de voto en la segunda encuesta de Atlasintel.

Ninguno de los tres candidatos tiene experiencia en cargos de la administración pública; Abelardo tampoco tiene experiencia electoral.

Es probable que los resultados de la consulta del pasado 8 de marzo y la designación de candidatos a vicepresidente cambien el panorama electoral hacia una mayor intención de voto para Paloma Valencia.

Cita de la semana: “Queremos un gobierno constitucional y que el presidente tenga menos autoridad y que no amplíe el mandato presidencial de cuatro años”. (Grafiti contra Gadafi en Libia) La gran degeneración, Niall Ferguson (2013).