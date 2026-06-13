Entrevista a Iván Cepeda

Debido a que el candidato del Gobierno es tan esquivo para las entrevistas y a pesar de los múltiples esfuerzos que hemos hecho para invitarlo a debates, los que también ha esquivado su fórmula a la vicepresidencia, Aida Quilcué, respetuosamente presento algunas para su respuesta.

Por favor, responder sí o no.

PAZ

• ¿Continuará la política de paz total?

• ¿Buscará un nuevo proceso de paz con el ELN, las Farc?

• ¿Aumentará la presión contra los carteles del narcotráfico?

• ¿Su meta es reducir hectáreas de coca y la exportación de narcóticos?

• ¿Habrá fumigación de cultivos?

ECONOMÍA

• ¿Aumentará impuestos?

• ¿Ampliará la base tributaria?

• ¿Aumentará el tamaño del Estado?

• ¿Creará nuevos ministerios?

• ¿Continuará la estrategia de endeudamiento del actual Gobierno?

• ¿Recuperará la regla fiscal?

• ¿Respetará la independencia del Banco de la República?

• ¿Reactivará la exploración y explotación petrolera?

SEGURIDAD Y JUSTICIA

• ¿Respetará procesos judiciales en curso (por ejemplo, Nicolás Petro o investigaciones sobre tope de campaña)?

• ¿Impulsará una constituyente?

• ¿Implementará bombardeos en operaciones militares?

RELACIONES INTERNACIONALES

• ¿Considera a Nicolás Maduro un dictador?

• ¿Considera a Miguel Díaz-Canel un dictador?

• ¿Considera que Rusia es el agresor en la invasión a Ucrania?

• ¿Extraditaría a algún miembro de la administración Petro si Estados Unidos lo solicita?

• ¿Permitiría operaciones estadounidenses contra el narcotráfico en territorio colombiano?

• ¿Restablecería colaboraciones de inteligencia militar contra narcóticos con Estados Unidos?

• ¿Restablecería relaciones con el presidente Noboa, de Ecuador?

SOCIAL

• ¿Cree en Dios?

• ¿Cree en la familia?

• ¿Está de acuerdo con el cambio de sexo en menores?

Y finalmente: ¿respetará los resultados de las elecciones?