Entrevista a Iván Cepeda

Debido a que el candidato del Gobierno es tan esquivo para las entrevistas y a pesar de los múltiples esfuerzos que hemos hecho para invitarlo a debates, los que también ha esquivado su fórmula a la vicepresidencia, Aida Quilcué, respetuosamente presento algunas para su respuesta.
Por favor, responder sí o no.
PAZ
• ¿Continuará la política de paz total?
• ¿Buscará un nuevo proceso de paz con el ELN, las Farc?
• ¿Aumentará la presión contra los carteles del narcotráfico?
• ¿Su meta es reducir hectáreas de coca y la exportación de narcóticos?
• ¿Habrá fumigación de cultivos?
ECONOMÍA
• ¿Aumentará impuestos?
• ¿Ampliará la base tributaria?
• ¿Aumentará el tamaño del Estado?
• ¿Creará nuevos ministerios?
• ¿Continuará la estrategia de endeudamiento del actual Gobierno?
• ¿Recuperará la regla fiscal?
• ¿Respetará la independencia del Banco de la República?
• ¿Reactivará la exploración y explotación petrolera?
SEGURIDAD Y JUSTICIA
• ¿Respetará procesos judiciales en curso (por ejemplo, Nicolás Petro o investigaciones sobre tope de campaña)?
• ¿Impulsará una constituyente?
• ¿Implementará bombardeos en operaciones militares?
RELACIONES INTERNACIONALES
• ¿Considera a Nicolás Maduro un dictador?
• ¿Considera a Miguel Díaz-Canel un dictador?
• ¿Considera que Rusia es el agresor en la invasión a Ucrania?
• ¿Extraditaría a algún miembro de la administración Petro si Estados Unidos lo solicita?
• ¿Permitiría operaciones estadounidenses contra el narcotráfico en territorio colombiano?
• ¿Restablecería colaboraciones de inteligencia militar contra narcóticos con Estados Unidos?
• ¿Restablecería relaciones con el presidente Noboa, de Ecuador?
SOCIAL
• ¿Cree en Dios?
• ¿Cree en la familia?
• ¿Está de acuerdo con el cambio de sexo en menores?
Y finalmente: ¿respetará los resultados de las elecciones?