Están desesperados, pero no hay que bajar la guardia

Esta semana que termina muestra el desespero que hay en las filas de la izquierda radical, incluyendo el Gobierno. Sin embargo, no estamos enfrentados a un partido político normal que opera bajo las normas tradicionales de la política. Enfrentamos una organización que utiliza la combinación de las formas de lucha para ganar y obtener lo que quiere, y eso incluye la violencia, la ilegalidad y cualquier mecanismo que sea necesario. Por eso no se debe bajar la guardia en estos ocho días, y hay que estar vigilantes de todo lo legal e ilegal que van a hacer, tanto la campaña de Cepeda como el Gobierno de Petro, para mantenerse en el poder.

Empecemos con el desespero de la campaña de Cepeda y del Gobierno. La última locura es, sin duda, ese pedido a la Justicia colombiana e internacional de investigar a Abelardo de la Espriella, utilizando el único mecanismo que ha tenido Cepeda para hacerse valer en la política: acusar al otro de ser parte del paramilitarismo. ¿Se olvida Cepeda de la carta abierta que publicó su amigo y compañero de lucha Camilo García Giraldo sobre las relaciones y los vínculos del candidato presidencial de la izquierda con las Farc, en la que habla sobre el uso de la intimidación e incluso del asesinato de opositores?

*Era obvio que, ante la falta de alternativas, para no hablar de la falta de propuestas, volvieran a lo único que saben hacer, y en lo cual Cepeda es experto: acusar al rival para deslegitimarlo, para deshonrarlo y para minimizarlo. Seamos realistas. Cepeda no convence a nadie. Los colombianos ya saben lo que es y les queda muy difícil convencer de manera legítima a los millones de colombianos que van a necesitar para ganar las elecciones. Por eso no nos debemos descuidar, porque la ilegalidad es parte esencial de su combinación de las formas de lucha. Y que no nos quede duda alguna: van a usar a los narcos, a las Farc, al ELN y a todas las organizaciones criminales que puedan movilizar para presionar votantes. Pero no solo van a usar esta presión ilegal armada; también, con el genio de la compra de votos que tienen en el Ministerio del Interior, van a hacer hasta lo imposible para comprar votos en la costa y en el Valle. Muy importante el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra esta criminalidad política.

El segundo acto de desespero fue la publicación, que, obviamente, fue intencional, de una propuesta de una congresista del Pacto Histórico para suspender a Petro durante estas elecciones. El hermano de esta congresista formó parte de la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en el Valle y ella estuvo casada con Roy Barreras, un hombre que, ya sabemos, está con Petro. El objetivo: victimizar a Petro y aprovechar en esta última semana esa victimización, algo en lo que Petro también es experto. No les funcionó tampoco.

Y el tercero es la publicación de ese documento, con objetivo político claro, de unos exmagistrados que se prestaron, yo creo que todos con conocimiento de causa, para tratar de crear un hecho político y algo de caos en la campaña de Abelardo. No les funcionó ni lo uno ni lo otro, pues era tan floja la argumentación sobre la nacionalidad del candidato De la Espriella que en menos de 24 horas la noticia desapareció.

La radiografía más completa de esta campaña la vi en un video de Twitter en el que, durante una visita a Corabastos de seguidores de Cepeda, la gente gritaba: “Tigre, Tigre, Tigre”. Esto muestra dos cosas: Cepeda no mueve a una mosca y De la Espriella genera emoción y esperanza.

Ante este panorama, al petrismo radical, con su jefe a la cabeza, no le queda más opción que amenazar y amenazar con incendiar el país. La verdad es que están preparados para hacerlo y por ello el Gobierno liberó a los líderes más violentos de la primera línea con el pretexto de la paz total. Incendio total se debería llamar esa política que solo ha dejado más muertos y una criminalidad empoderada. La Policía y el Ejército deben estar preparados para ello, y si, como se espera, Petro les da la orden de no actuar, nos va a tocar a los ciudadanos confrontar esas pequeñas hordas violentas que pretenden intimidar a todo un país.

El otro frente que tienen preparado para no aceptar el resultado, crear caos y no entregar el poder es el de utilizar los hackers, que ya tienen listos, para enredar la entrega de datos de las mesas a la Registraduría y utilizar sus infiltrados en las distintas instituciones, incluido el Consejo Nacional Electoral, para deslegitimar las elecciones e invalidar el resultado. Ante este escenario, el registrador debe estar atento y tener todos los dispositivos de neutralización de hackers activos, y la campaña de Abelardo debe tener las fotos de todas las actas para que, como lo hizo María Corina en Venezuela, no puedan invalidar las elecciones.

No olviden, enfrentamos una organización criminal que, en su combinación de las formas de lucha, se disfraza de organización política. Van a hacer lo que sea para no entregar el poder. Así que a votar y a convencer en esta semana al que tenga dudas y prepararnos para defender el resultado en la calle para evitar que nos pase lo de Venezuela.

*Ver la carta original al final de este artículo: https://www.infobae.com/colombia/2025/08/29/ivan-cepeda-fue-senalado-de-tener-vinculos-con-el-secretariado-de-las-farc-y-de-haber-hecho-amenazas-no-podia-ser-nadie-mas/