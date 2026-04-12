Corona fúnebre con el rostro de Paloma Valencia enciende alarmas en la oposición; De la Espriella se solidariza y la familia dice que está “profundamente amenazada”

La imagen “no puede ser más miserable”, como describen en el Centro Democrático. Una corona fúnebre en la que se lee: “Paloma Valencia, descanse en paz”. Circula en redes sociales, aparece el rostro de la candidata y dice: “1978- 2026″.

La publicó, indignado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez en sus redes sociales porque la encontró en otras cuentas. “Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma”, dijo. Y se preguntó por qué hay redes sociales que se prestan para divulgar este tipo de imágenes.

Álvaro Uribe y Paloma Valencia. Foto: Colprensa/Semana

Se divulgó a través de la cuenta Colombiailove de TikTok y ha encendido las alarmas en el Centro Democrático porque se desconoce si se está enviando un mensaje indirecto contra la candidata presidencial y si la imagen puede traducirse en una advertencia por su vida.

Al fin y al cabo, la casa política no se repone del atentado terrorista que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay, el exsenador y excandidato presidencial, en junio de 2025. Los disparos en su contra en Bogotá se produjeron pese a las repetidas advertencias y solicitudes del reforzamiento de su seguridad ante la Unidad Nacional de Protección.

La imagen de la corona fúnebre circuló este fin de semana, justo cuando Manuel Rodríguez, el suegro de Paloma Valencia, le confirmó a este medio que desde siempre ha vivido preocupado por la seguridad de su nuera.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Desde que mataron a Miguel Uribe Turbay hemos tenido una gran preocupación por su seguridad. En algún momento, como en octubre, o noviembre, le aconsejamos a Paloma que se fuera al exterior porque se supo que había amenazas contra ella desde el Caquetá. Paloma está profundamente amenazada”, informó.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella fue uno de los primeros políticos en reaccionar. “Miserables cobardes: así nos quiere ver el régimen y sus socios del narcoterrorismo a quienes luchamos por la democracia, la institucionalidad y la libertad. Toda mi solidaridad con Paloma Valencia”, escribió en sus redes sociales.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó lo ocurrido. “Desde el Gobierno hemos brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos. Las autoridades están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección”, dijo el funcionario.

El ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Por su parte, la senadora del Centro Democrático Paola Holguín manifestó: “Toda la solidaridad con Paloma, que ha soportado los peores ataques y amenazas en esta campaña. Resulta inadmisible para cualquier democracia el nivel de violencia que ha tenido que soportar los opositores del gobierno de Gustavo Petro. Dios quiera que los colombianos entiendan lo que significaría la continuidad de la destrucción del proyecto democrático que ellos encarnan”.

La senadora Paola Holguín. Foto: SAMANTHA CHAVÉZ

Por su parte, el concejal de Cúcuta, Álvaro Andrés Raad, afirmó: “Una corona fúnebre dirigida a Paloma Valencia no es un mensaje, es una amenaza cobarde e inaceptable en democracia. Estos actos buscan intimidar y no pueden tener cabida en la vida política”.

La concejal de Bogotá, Tata Hernández, del Centro Democrático, calificó la imagen como “una infamia”.

“Rechazo contundentemente estos actos. Así también empezó la violencia contra líderes como Miguel Uribe Turbay. No vamos a permitir que los bandidos intenten silenciar a la oposición”, afirmó.