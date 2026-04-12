“Condeno cualquier forma de agresión contra mis adversarios”: Iván Cepeda tras amenazas contra Paloma Valencia

La imagen de una corona fúnebre con la fotografía de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, a través de las redes sociales, ha generado el rechazo desde diferentes sectores del país.

Álvaro Uribe denuncia amenazas contra Paloma Valencia y pide cuidarla: “Ojo con estos bandidos”

El hecho lo denunció a primera hora de este domingo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien rechazó la aparición de este tipo de mensajes en las redes sociales y pidió a los colombianos cuidar a Paloma Valencia.

“Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?”, manifestó el exmandatario colombiano en su mensaje a través de su cuenta en la red social X.

Al rechazo también se sumó el Centro Democrático, partido que avala la candidatura de Valencia de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán en Colombia el próximo 31 de mayo, en su primera vuelta.

“Rechazamos cualquier tipo de amenaza o publicación que solo busca sembrar odio contra la oposición. Esta imagen es una infamia: usar la muerte como herramienta política demuestra el nivel de degradación al que han llevado el debate público”, resaltó la colectividad.

A las muestras de apoyo también se sumaron otros candidatos presidenciales y partidos políticos en una sola voz, rechazando este tipo de estigmatización que pone en riesgo la vida de la candidata presidencial.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, también se pronunció sobre lo ocurrido en la mañana de este domingo, además de los hechos de vandalismo que denunciaron a una sede del Centro Democrático en la ciudad de Bucaramanga.

“Condeno cualquier forma de agresión o violencia política contra mis adversarios. Llamo al respeto y a tratar con cuidado toda diferencia política. Rechazo las amenazas contra la vida de las candidatas y los candidatos que participan en el proceso electoral por la Presidencia de la República”, escribió el candidato presidencial del Pacto Histórico.

El candidato presidencial publicó una foto de una sede del Centro Democrático en la ciudad de Bucaramanga, la cual fue vandalizada el pasado viernes, 10 de abril, en horas de la noche, según la denuncia interpuesta por el representante y senador electo, Óscar Villamizar, y Jonathan Pineda, elegido como representante a la Cámara por Santander.

Según el reporte de los congresistas, un grupo de vándalos irrumpió en el lugar, dejando mensajes escritos en puertas y paredes, atentando contra un espacio legítimo de participación democrática. Entre los mensajes se puede leer “Cepeda tu presi”, “Ratas”, entre otros.