El representante y senador electo, Óscar Villamizar, así como su coequipero Jonathan Pineda, quien fue elegido como representante a la Cámara por Santander, denunciaron la vandalización de su sede política ubicada en el barrio Antonio Santos, de Bucaramanga.

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Los hechos ocurrieron en la noche del pasado viernes, 10 de abril, en el marco de una visita de la candidata presidencial, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, quienes desarrollaron diferentes actividades en la ciudad.

Denuncian la vandalización de la sede política ubicada en el barrio Antonio Santos de Bucaramanga. Foto: Suministrada a Semana

Según el reporte de los congresistas electos, un grupo de vándalos irrumpió en el lugar, dejando mensajes escritos en puertas y paredes, atentando contra un espacio legítimo de participación democrática. Entre los mensajes se puede leer “Cepeda tu presi”; “Ratas”; entre otros.

En la mañana de este sábado, Villamizar y Pineda se acercaron a la Fiscalía General en Bucaramanga, a presentar la denuncia formal de los hechos ocurridos en la noche del viernes contra la sede política.

Pineda manifestó de manera contundente su rechazo a lo ocurrido en la sede política en Bucaramanga y aseguró que con estos hechos se está buscando sembrar miedo en la organización y la comunidad.

“Se equivocan. Porque cuando atacan la democracia, nos encontramos más firmes. No nos van a intimidar ni a sacar de las calles. A Colombia no la doblegan los violentos”, destacó el representante a la Cámara electo.

Denuncian la vandalización de la sede política ubicada en el barrio Antonio Santos de Bucaramanga. Foto: Suministrada a Semana

Villamizar, por su parte, señaló que “aquí queda claro por qué Colombia necesita un cambio de rumbo. Estos actos reflejan la degradación a la que han querido llevar al país. A Colombia hay que salvarla del odio, del vandalismo y de quienes justifican la violencia”.

Los líderes políticos catalogaron este acto de vandalismo como un hecho de intimidación, lo rechazaron categóricamente y exigieron a las autoridades una investigación inmediata que permita identificar y judicializar a los responsables.

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“A esos que vinieron a intimidarnos les queremos decir: aquí estamos de pie y de frente trabajando para salvar a Colombia, a salvarla de ustedes, bandidos; porque no nos vamos a dejar atemorizar. Nos vemos el 31 de mayo con Paloma Valencia Presidente y Juan Daniel Oviedo Vicepresidente.” aseguró Villamizar.