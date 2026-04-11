El representante y senador electo, Óscar Villamizar, así como su coequipero Jonathan Pineda, quien fue elegido como representante a la Cámara por Santander, denunciaron la vandalización de su sede política ubicada en el barrio Antonio Santos, de Bucaramanga.
Los hechos ocurrieron en la noche del pasado viernes, 10 de abril, en el marco de una visita de la candidata presidencial, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, quienes desarrollaron diferentes actividades en la ciudad.
Según el reporte de los congresistas electos, un grupo de vándalos irrumpió en el lugar, dejando mensajes escritos en puertas y paredes, atentando contra un espacio legítimo de participación democrática. Entre los mensajes se puede leer “Cepeda tu presi”; “Ratas”; entre otros.
En la mañana de este sábado, Villamizar y Pineda se acercaron a la Fiscalía General en Bucaramanga, a presentar la denuncia formal de los hechos ocurridos en la noche del viernes contra la sede política.
El representante Óscar Villamizar y su coequipero Jonathan Pineda, quien fue elegido como representante por Santander, denunciaron la vandalización de su sede política, ubicada en el barrio Antonio Santos, de Bucaramanga. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/LmstDcgRHW— Revista Semana (@RevistaSemana) April 11, 2026
Pineda manifestó de manera contundente su rechazo a lo ocurrido en la sede política en Bucaramanga y aseguró que con estos hechos se está buscando sembrar miedo en la organización y la comunidad.
“Se equivocan. Porque cuando atacan la democracia, nos encontramos más firmes. No nos van a intimidar ni a sacar de las calles. A Colombia no la doblegan los violentos”, destacó el representante a la Cámara electo.
Villamizar, por su parte, señaló que “aquí queda claro por qué Colombia necesita un cambio de rumbo. Estos actos reflejan la degradación a la que han querido llevar al país. A Colombia hay que salvarla del odio, del vandalismo y de quienes justifican la violencia”.
Los líderes políticos catalogaron este acto de vandalismo como un hecho de intimidación, lo rechazaron categóricamente y exigieron a las autoridades una investigación inmediata que permita identificar y judicializar a los responsables.
“A esos que vinieron a intimidarnos les queremos decir: aquí estamos de pie y de frente trabajando para salvar a Colombia, a salvarla de ustedes, bandidos; porque no nos vamos a dejar atemorizar. Nos vemos el 31 de mayo con Paloma Valencia Presidente y Juan Daniel Oviedo Vicepresidente.” aseguró Villamizar.