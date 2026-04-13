Un bebé en Estados Unidos murió tras pasar 12 horas solo junto a otros cinco niños; lo alimentaban con insectos

Un hecho indignante ha causado gran conmoción en la comunidad de Douglasville, en el área metropolitana de Atlanta, donde un bebé de apenas un año fue encontrado muerto en una vivienda en la que permaneció, junto a sus cinco hermanos menores de edad, durante más de 12 horas sin la supervisión de un adulto responsable.

Los niños se encontraban en condiciones precarias, sin acceso a una alimentación adecuada y digna. Aunque los hechos aún son materia de investigación, se sabe que la madre de los menores, Sherry Magby, de 37 años, quien presuntamente los habría dejado solos, fue detenida y enfrenta varios cargos.

El caso ocurrió a finales de marzo, cuando agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Douglas respondieron a una llamada de emergencia en la que se reportaba que una persona estaba sufriendo un paro cardíaco.

Sin embargo, al ingresar a la vivienda, los oficiales manifestaron haber percibido un “olor fétido” y evidenciaron condiciones de vida insalubres, según informó el medio WABI-TV.

Asimismo, los agentes constataron que un niño de apenas 10 años era el encargado de cuidar a sus cinco hermanos, de 1, 2, 4, 6 y 8 años.

Los niños vivían en una vivienda en condiciones insalubres. Foto: Getty Images

Por otra parte, de acuerdo con los informes, el niño mayor relató que el bebé habría consumido hormigas y cucarachas en un intento por sobrevivir. No obstante, hasta el momento, la causa exacta de su muerte no ha sido determinada.

En los reportes de la policía también se describió que el estado del inmueble no era adecuado y que presentaba fuertes olores.

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A su vez, el portavoz del Departamento de Servicios Humanos de Georgia informó al medio 11Alive que, por el momento, las autoridades continúan indagando lo sucedido para esclarecer por qué los menores permanecieron solos durante tanto tiempo.

El hecho conmocionó a la comunidad local, especialmente porque a pocos metros de la casa funciona un centro de apoyo comunitario, un espacio donde los residentes pueden solicitar ayuda ante diferentes situaciones de emergencia.

Anualmente, 2.6 millones de niños mueren como resultado de causas relacionadas con el hambre. Foto: Getty Images

Ante esto, Ken Howell, encargado de alcance comunitario, dijo a WSB que la noticia lo tomó por sorpresa. “Lo único que tenían que hacer era venir aquí. Podríamos haberles ayudado a conseguir comida”, afirmó al medio local.

“Simplemente no entiendo cómo puede estar tan cerca y que sepan que estamos aquí mismo”, añadió.

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De igual forma, el mismo medio confirmó que esta no era la primera vez que la madre de los menores recibía una denuncia. Anteriormente, la mujer ya había enfrentado un proceso judicial por apuñalar a uno de sus hijos, por lo que se encontraba en libertad bajo fianza.

Por ahora, la madre de los menores permanece arrestada y deberá comparecer ante los tribunales por seis cargos de crueldad infantil en segundo grado.