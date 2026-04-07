En medio de las tensiones en materia migratoria que se han vivido en Estados Unidos, una historia de superación se convierte en estandarte para todos aquellos jóvenes de origen latinoamericano que sueñan con estudiar en alguna universidad de la Ivy League.

¿EE. UU. podría revocar miles de visas a iraníes ligados al poder en Teherán?

Recientemente se viralizó un video en el que se ve a Ohanna Carrascoza, hija de padres migrantes guatemaltecos, emocionada por ser admitida en 15 universidades de “primer nivel”, incluyendo varias que hacen parte de la Ivy League.

El video en TikTok, que en este momento ya supera los 13 millones de vistas, deja en evidencia un momento único en la vida de la joven. “No puedo creerlo”, dice.

De acuerdo con lo que se conoce del caso, Carrascoza cuenta con un excelente historial académico.

Además, se cree que el ensayo personal que realizó, en el que hablaba de su experiencia siendo hija de una pareja inmigrante, contribuyó a que fuera aceptada.

“He puesto a un lado mi orgullo y lo he convertido en un objetivo. Me di cuenta de que quiero ayudar a los miembros de mi comunidad de la misma manera en que he ayudado a mi padre”, relataba en el ensayo.

Asimismo, expresó que su esperanza es permitir que las niñas pequeñas abran sus regalos la mañana de Navidad con más ilusión por sus obsequios y menos preocupación por entender qué es una factura.

Joven fue aceptada en 15 universidades, pero optó por la Universidad de Yale. Foto: Redes sociales

En una entrevista con el medio de comunicación Telemundo, dijo: “Mis padres son mi inspiración para todo. Sin ellos yo no estaría aquí en Estados Unidos”, e hizo hincapié en sus raíces y en la importancia de los latinos en ese país: “Somos latinos. Somos trabajo”.

Tensiones en Estados Unidos por temas migratorios

El Gobierno de Estados Unidos, a la cabeza del republicano Donald Trump, ha sido blanco de críticas por las políticas migratorias estrictas que se han promovido desde el poder ejecutivo.

Estados Unidos es un país en el que viven millones de inmigrantes, quienes representan una parte importante de la fuerza laboral.

Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que en algunos casos han provocado la muerte de personas, han generado rechazo en distintos sectores.

Incluso, algunas personas han salido a manifestarse en contra de las acciones violentas que agentes de este servicio han perpetrado.