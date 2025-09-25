Suscribirse

Estados Unidos

Robo de película: impactante video muestra hombres enmascarados asaltando una joyería en California. El botín asciende al millón de dólares

Las autoridades han capturado a 7 sospechosos implicados en el atraco a la joyería.

Redacción Mundo
25 de septiembre de 2025, 3:13 p. m.
Si bien al principio se reportaron 20 sujetos implicados, las autoridades elevaron los sospechosos a 25 | Foto: Red social X: API

Un millonario robo se perpetuó en la Joyería Heller, ubicada en la ciudad de San Ramón, condado de Contra Costa, estado de California. Todo quedó grabado en la cámara de seguridad del comercio. 25 hombres enmascarados irrumpieron de forma violenta al lugar el lunes 22 de septiembre, a plena luz del día, con objetos contundentes y armas de fuego.

Los implicados tenían capucha, uniformes negros y blancos, además de guantes con los que perpetuaron el robo. Cuando ingresaron, realizaron disparos al acceso principal.

Los asaltantes rompieron algunas vitrinas de vidrio y se llevaron todo lo había a su paso.

Según MSN, los sujetos ya tenían el plan calculado. Arribaron al establecimiento en 6 vehículos que se estacionaron en la zona de valet parking, a escasos 30 metros de la tienda, que después usaron para el escape.

Afirman que uno de los implicados disparó contra una puerta de cristal reforzado al momento del escape. Dicho acceso fue modificado en 2023 tras un robo similar.

El Departamento de Policía de San Ramón (SRPD, por sus siglas en inglés), mencionó que acudieron a un reporte de atraco a la 1:50 de la tarde, hora local de la Costa Este, en la dirección city Center Bishop Ranch, en 6000 Bollinger Canyon Road.

Contexto: Mundo Imputan a 7 personas por el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos. La escena al sur de California fue de “película”

La SRPD aseguró que el botín sustraído de Heller Jewelers asciende a 1 millón de dólares. Además, reportaron que arrestaron a 7 sospechosos entre los 17 y 31 años de edad.

Cuatro de ellos se encontraban en Oakland, California. Los otros tres sujetos fueron capturados en la estación Dublin BART, en una operación ejecutada por agentes del sheriff del condado de Alameda del mismo estado.

En el operativo, las autoridades incautaron dos armas de fuego y algunas joyas que habrían sido botadas durante la fuga de los maleantes.

Contexto: Impactantes imágenes muestran el secuestro de tres menores en un auto robado y la persecución policial que casi acaba en tragedia

Además, los vinculan con otros robos en el Área de la Bahía. En el país norteamericano y dependiendo del desarrollo de los hechos, el robo comercial es calificado como un delito grave y puede dar desde los 3 años de cárcel intramural.

Sin embargo, la multa y la condena judicial serán proporcionales a la cuantía total del material robado.

3. Robo de película: impactante video muestra hombres enmascarados asaltando una joyería en California. El botín asciende al millón de dólares

