Suscribirse

Estados Unidos

Impactantes imágenes muestran el secuestro de tres menores en un auto robado y la persecución policial que casi acaba en tragedia

Los menores sufrieron graves heridas en medio del accidente.

Redacción Mundo
2 de septiembre de 2025, 3:46 a. m.
Tomada de abc7.com
El ladrón robó un auto estacionado con tres niños a bordo. | Foto: Tomada de abc7.com

Tres menores fueron secuestrados luego de un ladrón se robara un auto estacionado y emprendiera la huida de la policía, que por poco resulta envuelta en un fatal accidente en la ciudad de Malibú, en el estado de California, en Estados Unidos.

De acuerdo con la información de los oficiales, la madre de los niños dejó el carro encendido en el parqueadero de una tienda 7-Eleven, el pasado viernes. Fue cuando el ladrón aprovechó para llevarse el vehículo con los niños adentro.

Contexto: Tragedia aérea: dos aviones colisionaron en EE. UU. en pleno intento de aterrizaje

La madre, identificada como Tersa Tax, había dejado a sus hijos, todos menores de 10 años, un momento frente a la tienda en el este de Los Ángeles, pero al finalizar sus compras se dio cuenta de que su auto y sus pequeños ya no estaban allí.

“Parpadeas y ves a un extraño en el coche con tus hijos”, recordó la mujer, según un reportaje del medio New York Post. “Tus hijos lloran y buscan desesperadamente a su mamá, tienen miedo, y ves que alguien se los lleva corriendo”.

Contexto: Una estudiante fue arrestada tras hallarse el cuerpo de su bebé dentro de una bolsa de basura en su clóset

El padre de los menores, que estaba en otro vehículo junto al de sus hijos, intentó impedir que el ladrón huyera y los secuestrara, pero fue golpeado y arrastrado por el carro en medio del incidente, lo que le provocó heridas en el pecho.

Tomada de abc7.com
El hombre se estrelló y salió corriendo para escapar de la policía. | Foto: Tomada de abc7.com

Fue entonces cuando la policía desató una persecución a toda velocidad por las calles de California para capturar al hombre, que chocó con otro automóvil. El accidente, ocurrido en el enclave con Malibú —en la intersección Pacific Coast Highway y Kanan Dume Road—, causó graves heridas en los niños que estaban en las sillas de atrás del carro.

Contexto: Nuevas normas para conductores de EE. UU. desde septiembre: estas son las multas que podrían enfrentar

En medio de la situación, el ladrón no pudo continuar con su escape, por lo que huyó corriendo por las vías, pero fue finalmente detenido más adelante por los agentes de la Patrulla de Carreteras de California. Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado públicamente.

Tomada de abc7.com
Los menores sufrieron graves heridas en el accidente. | Foto: Tomada de abc7.com

Más tarde, las autoridades notificaron que uno de los menores a bordo, de 7 años, sufrió una dislocación de cadera por el impacto en medio del fuerte choque que enfrentaron.

Tras ser rescatados, los niños fueron trasladados a un hospital cercano para ser atendidos por los médicos, y donde se reunieron con sus padres.

Otro menor, de 9 años, tuvo una conmoción cerebral leve, mientras que el menor de todos, de apenas 2 años, sufrió un hematoma en el estómago, de acuerdo con los detalles obtenidos por el medio digital local abc7.com.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Desafío Siglo XXI: polémica propuesta terminó en llanto desenfrenado; participantes de Alpha tuvieron fuerte encontrón

2. Uruguay tomó decisión final con Darwin Núñez para eliminatorias: lo hicieron público

3. Natalia Reyes hizo pública una situación que vivió con una aerolínea en el aeropuerto: “Es algo básico, es una necesidad”

4. Tragedia en Sudán: 1.000 personas murieron por deslizamiento de tierra, sólo sobrevivió una persona

5. Estrella de Selección Colombia femenina intentó quitarse la vida dos veces: “estuve a punto”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosAccidentepersecuciónLos Ángeles

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.