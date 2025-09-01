Impactantes imágenes muestran el secuestro de tres menores en un auto robado y la persecución policial que casi acaba en tragedia

Tres menores fueron secuestrados luego de un ladrón se robara un auto estacionado y emprendiera la huida de la policía, que por poco resulta envuelta en un fatal accidente en la ciudad de Malibú, en el estado de California, en Estados Unidos.

De acuerdo con la información de los oficiales, la madre de los niños dejó el carro encendido en el parqueadero de una tienda 7-Eleven, el pasado viernes. Fue cuando el ladrón aprovechó para llevarse el vehículo con los niños adentro.

La madre, identificada como Tersa Tax, había dejado a sus hijos, todos menores de 10 años, un momento frente a la tienda en el este de Los Ángeles, pero al finalizar sus compras se dio cuenta de que su auto y sus pequeños ya no estaban allí.

🚨 Los Angeles nightmare: A carjacker stole a running car in East LA with 3 kids inside — just 2, 7, and 9 years old. He tore across the city in a high-speed chase, then slammed into another car on PCH in Malibu. The children were airlifted to UCLA.



— Jake (@JakeCan72) August 30, 2025

“Parpadeas y ves a un extraño en el coche con tus hijos”, recordó la mujer, según un reportaje del medio New York Post. “Tus hijos lloran y buscan desesperadamente a su mamá, tienen miedo, y ves que alguien se los lleva corriendo”.

El padre de los menores, que estaba en otro vehículo junto al de sus hijos, intentó impedir que el ladrón huyera y los secuestrara, pero fue golpeado y arrastrado por el carro en medio del incidente, lo que le provocó heridas en el pecho.

El hombre se estrelló y salió corriendo para escapar de la policía. | Foto: Tomada de abc7.com

Fue entonces cuando la policía desató una persecución a toda velocidad por las calles de California para capturar al hombre, que chocó con otro automóvil. El accidente, ocurrido en el enclave con Malibú —en la intersección Pacific Coast Highway y Kanan Dume Road—, causó graves heridas en los niños que estaban en las sillas de atrás del carro.

En medio de la situación, el ladrón no pudo continuar con su escape, por lo que huyó corriendo por las vías, pero fue finalmente detenido más adelante por los agentes de la Patrulla de Carreteras de California. Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado públicamente.

Los menores sufrieron graves heridas en el accidente. | Foto: Tomada de abc7.com

Más tarde, las autoridades notificaron que uno de los menores a bordo, de 7 años, sufrió una dislocación de cadera por el impacto en medio del fuerte choque que enfrentaron.

Tras ser rescatados, los niños fueron trasladados a un hospital cercano para ser atendidos por los médicos, y donde se reunieron con sus padres.