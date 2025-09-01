Nuevas normas para conductores de EE. UU. desde septiembre: estas son las multas que podrían enfrentar

A partir de este septiembre se implementarán nuevas normas para los conductores de Estados Unidos, que deben tener en cuenta para no enfrentar altas multas.

Una de las medidas principales que se implementan afecta a algunos conductores del estado de Texas. A partir de hoy, los dueños de carros autónomos —aquellos que se conducen solos— deben contar con un permiso especial del Departamento de Vehículos Motorizados antes de que sean usados por las vías del estado.

Esta iniciativa hace parte de un proyecto de ley que firmó el gobernado de Texas, Greg Abbott, recientemente para regular el uso de este tipo de vehículos.

Los carros que se conducen solos deben tener un permido especial del estado. | Foto: Kadmy - stock.adobe.com

La medida instruye al departamento de vehículos estatal a que brinde autorizaciones para los carros autónomos que transitan por las calles. Al mismo tiempo, la nueva ley exige a las empresas que proporcionen planes de emergencia para estos carros.

Según las especificaciones de la iniciativa, los planes de emergencia serán otorgados a los socorristas y policías estatales, para que tengan una ruta de acción ante cualquier incidente.

En este mismo estado se implementa a partir de este mes la ley “Hazte a un lado, reduce la velocidad“, que protege a los trabajadores de la carretera.

Los conductores están obligados a reducir la velocidad considerablemente y cambiar de carril si en la vía se topan con un vehículo de emergencia, camiones de remolque, camiones de basura, control de animales y operadores de peajes.

Se debe reducir la velocidad y cambiar de carril si hay un carro de servicio o emergencia en la vía. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En caso de incumplir con la normativa, las personas podrían enfrentar multas entre 500 y 1.250 dólares, a demás de posiblemente asumir un cargo por un delito menor. En caso de reincidencia, o que alguien resulte herido, las sanciones son mayores.

Por otro lado, en el estado de Carolina del Sur, los conductores deben tener sus manos en el volante todo el tiempo que se encuentren manejando por las vías públicas, es decir, está completamente prohibido usar el celular u otro dispositivo cuando se están conduciendo.

La primera multa para la persona será de 100 dólares, pero se sumará cada vez que las autoridades lo descubran violando la misma normativa.

Los conductores entre 18 y 20 años deben cumplir con 50 horas de conducción. | Foto: Getty Images

En el estado de Ohio, las personas entre 18 y 20 años, que estén aprendiendo a manejar, deben cumplir con 50 horas de conducción, supervisadas por un adulto, antes de obtener su licencia de conducción.

“Sabemos que los jóvenes que reciben capacitación para conductores se convierten en conductores más seguros”, dijo el gobernador estatal Mike DeWine en una conferencia sobre la ley.