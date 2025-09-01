Suscribirse

Nuevas normas para conductores de EE. UU. desde septiembre: estas son las multas que podrían enfrentar

Este mes entran en vigor nuevas leyes para los estadounidenses. Conozca las medidas para evitar elevadas multas.

2 de septiembre de 2025, 12:32 a. m.
El objetivo declarado es reducir maniobras peligrosas, evitar congestiones innecesarias y minimizar conflictos de tránsito en autopistas de alto volumen, donde la velocidad y la fluidez del tráfico son esenciales para la seguridad vial.
A partir de este septiembre se implementarán nuevas normas para los conductores de Estados Unidos, que deben tener en cuenta para no enfrentar altas multas.

Una de las medidas principales que se implementan afecta a algunos conductores del estado de Texas. A partir de hoy, los dueños de carros autónomos —aquellos que se conducen solos— deben contar con un permiso especial del Departamento de Vehículos Motorizados antes de que sean usados por las vías del estado.

Esta iniciativa hace parte de un proyecto de ley que firmó el gobernado de Texas, Greg Abbott, recientemente para regular el uso de este tipo de vehículos.

La medida instruye al departamento de vehículos estatal a que brinde autorizaciones para los carros autónomos que transitan por las calles. Al mismo tiempo, la nueva ley exige a las empresas que proporcionen planes de emergencia para estos carros.

Según las especificaciones de la iniciativa, los planes de emergencia serán otorgados a los socorristas y policías estatales, para que tengan una ruta de acción ante cualquier incidente.

Contexto: EE. UU. tiene nuevo tren de alta velocidad que conectará Washington, Boston y Nueva York: revise los precios, horarios y recorridos

En este mismo estado se implementa a partir de este mes la ley “Hazte a un lado, reduce la velocidad“, que protege a los trabajadores de la carretera.

Los conductores están obligados a reducir la velocidad considerablemente y cambiar de carril si en la vía se topan con un vehículo de emergencia, camiones de remolque, camiones de basura, control de animales y operadores de peajes.

En caso de incumplir con la normativa, las personas podrían enfrentar multas entre 500 y 1.250 dólares, a demás de posiblemente asumir un cargo por un delito menor. En caso de reincidencia, o que alguien resulte herido, las sanciones son mayores.

Contexto: Nueva multa a conductores: estas personas pagarán 100 dólares por cometer insólito error en las gasolineras de EE. UU.

Por otro lado, en el estado de Carolina del Sur, los conductores deben tener sus manos en el volante todo el tiempo que se encuentren manejando por las vías públicas, es decir, está completamente prohibido usar el celular u otro dispositivo cuando se están conduciendo.

La primera multa para la persona será de 100 dólares, pero se sumará cada vez que las autoridades lo descubran violando la misma normativa.

En el estado de Ohio, las personas entre 18 y 20 años, que estén aprendiendo a manejar, deben cumplir con 50 horas de conducción, supervisadas por un adulto, antes de obtener su licencia de conducción.

Contexto: Famosa marca de carros retira más de 355.000 camionetas en EE.UU. por riesgo de accidentes

“Sabemos que los jóvenes que reciben capacitación para conductores se convierten en conductores más seguros”, dijo el gobernador estatal Mike DeWine en una conferencia sobre la ley.

A estas medidas se les suma que se van a instalar más cámaras de velocidad cerca de las escuelas de la ciudad de Doral, en Florida. Las personas que excedan la velocidad a más de 6 kilómetros por hora, enfrentará multas de 100 dólares.

