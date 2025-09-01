EE. UU. tiene nuevo tren de alta velocidad que conectará Washington, Boston y Nueva York: revise los precios, horarios y recorridos

Washington D.C y Boston son las primeras ciudades interconectadas a través de un nuevo tren de alta velocidad, en una actualización que habían prometido hace años.

Amtrak, la empresa productora de estos trenes, presentó el servicio Acela “NextGen”, que desde el jueves, 28 de agosto, realiza recorridos ida y vuelta, dos veces al día, entre Union Station DC y la capital de Massachusets.

For the first time ever, an Amtrak NextGen Acela train just pulled up to Union Station. It had left Boston at 6 AM this morning, taking roughly 7 hours to make the entire trip. pic.twitter.com/YAVWJkXiMR — Tom Roussey (@tomroussey7news) August 28, 2025

Las paradas son 10 o 12, dependiendo de que tipo de tren tome la persona. Las estaciones incluirán puntos claves como Baltimore, Newark, Nueva York y Filadelfia. El recorrido se cronometró en aproximadamente 7 horas, con una primera salida a las 06:00 de la mañana, hora local.

Por ahora solo contará con esa ruta, sin embargo, se proyecta que también estará disponible en corredores estratégicos como Nueva York - Washington D.C, con una duración de 3 horas sin retrasos de cualquier índole.

Características del tren

Los trenes NextGen tienen una velocidad de hasta 257 kilómetros por hora, aumentando la capacidad de los vehículos que funcionan desde los 2000.

La compañía reitera que aún no se contempla la disminución de tiempos de viaje, pero esperan hacerlo próximamente, informa ABC 7 News.

El NextGen actual ha mejorado el interior de los trenes, para una mejor experiencia de los usuarios.

Here is a look inside one of the new NextGen Acela trains. Amtrak says upgrades include free 5G Wi-Fi, plus you no longer have to reach over someone to plug something in if you have an aisle seat. There are plugs and USB ports in between each set of seats. pic.twitter.com/bTTRVPxeVs — Tom Roussey (@tomroussey7news) August 28, 2025

Los vagones ahora incluyen wifi 5G totalmente gratis, enchufes eléctricos en cada asiento (además de los que tiene la pared) y puertos USB.

En cuanto a los precios, Amtrak dice que seguirá funcionando bajo demanda, por lo que el costo no será fijo.

Es probable que salga más económico si se reserva con anticipación.

Por ejemplo, para el viernes 31 de octubre el boleto costará alrededor de 263 dólares, pero para el 28 de noviembre el precio ya oscila los $85.

En general, el tren no es un medio de transporte de pasajeros tan utilizado en Estados Unidos, como sí sucede en Europa.

Aún así, el país norteamericano cuenta con un sistema de vías férreas sólido, sobre todo en las ciudades de la Costa Este.