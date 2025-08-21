Suscribirse

ESTADOS UNIDOS

Nueva multa a conductores: estas personas pagarán 100 dólares por cometer insólito error en las gasolineras de EE. UU.

Las autoridades han establecido que incluso los empleados de las gasolineras se verán afectados si los conductores cometen la infracción.

Redacción Mundo
22 de agosto de 2025, 3:20 a. m.
x
Las multas afectarán a los dueños de vehículos todoterreno que tanqueen en las gasolineras. | Foto: Getty Images

En Estados Unidos, las autoridades locales están fortaleciendo medidas para imponer multas a los conductores que lleguen a las estaciones de servicio para cargar combustible sin portar la documentación adecuada. Además, también se sancionará a los empleados que ayuden a las personas que incurran el error.

La medida fue aplicada después de que se captaron varios dueños de vehículos todoterreno causando estragos en las gasolineras de Cleveland, en el estado de Ohio, a inicio de este mes.

Gasolina
Los carros todoterreno tienen prohibido cargar gasolina en las estaciones de las ciudades. | Foto: jittawit.21 - stock.adobe.com

Según las grabaciones, se observa a varias motocicletas acelerando hacia los carros que manejaban en sentido contario, obstruyendo el paso y causando caos en las vías. Luego, ingresan a una estación de servicio a abastecerse de gasolina. Después de lo sucedido, la jefe de policía de Cleveland, Annie Todd, aseguró que decenas de motociclistas fueron grabados “haciendo acrobacias” en Denison Avenue y W 65 Street.

“Creo que estaban ahí afuera divirtiéndose, pero están causando molestias a toda la comunidad”, declaró la oficial en entrevista con la cadena WEWS. “Volveremos a analizar a los participantes, pero también las gasolineras para ver si realmente les permitían cargar gasolina”.

De acuerdo con una legislación del 2017, es ilegal tanquear gasolina de un vehículo todoterreno en el estado, a menos de que este sea remolcado por otro automóvil. Por lo tanto, la administración local se ha comprometido a fortalecer las sanciones para los infractores de esta normativa, con la finalidad de procurar la seguridad vial.

El uso de las tarjetas no autorizadas para hacer los pagos de impuestos puede acarrearle multas
Las multas pueden alcanzar hasta 100 dólares. | Foto: Getty Images

Las multas por incumplir esta ley puede alcanzar hasta los 100 dólares.

Los dueños de motos o carros todoterreno deben tener una documentación especial para poder cargar combustible en las estaciones. Y, en caso de que los empleados permitan que estos vehículos compren gasolina en el establecimiento, también recibirán una multa.

Lo anterior ha desatado el desacuerdo de varios trabajadores y abogados, quienes argumentan que no es su responsabilidad vigilar los automóviles que llegan para abastecer gasolina, teniendo en cuenta que en Estados Unidos este servicio funciona de manera autónoma, por lo que no es necesario que una persona se acerque a cargar gasolina a los carros.

Estados Unidos anunció una nueva sanción que penalizará con cárcel y una multa fija de 500 dólares a quienes conduzcan sin licencia a partir de julio de 2025
La medida tiene la intención de velar por la seguridad vial. | Foto: Getty Images

Por otro lado, en los últimos meses se ha registrado un aumento de tomas de calles y vías importantes de Cleveland por parte de conductores de vehículos todoterreno, quienes han sido señalados por las autoridades como “personas que actúan como en el salvaje Oeste”.

Al mismo tiempo, la administración estatal ha recordado que las multas por conducir a velocidades excesivas ha alcanzado hasta los 1.000 dólares que recaen sobre los infractores.

