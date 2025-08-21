Nueva multa a conductores: estas personas pagarán 100 dólares por cometer insólito error en las gasolineras de EE. UU.

En Estados Unidos, las autoridades locales están fortaleciendo medidas para imponer multas a los conductores que lleguen a las estaciones de servicio para cargar combustible sin portar la documentación adecuada. Además, también se sancionará a los empleados que ayuden a las personas que incurran el error.

La medida fue aplicada después de que se captaron varios dueños de vehículos todoterreno causando estragos en las gasolineras de Cleveland, en el estado de Ohio, a inicio de este mes.

Los carros todoterreno tienen prohibido cargar gasolina en las estaciones de las ciudades. | Foto: jittawit.21 - stock.adobe.com

Según las grabaciones, se observa a varias motocicletas acelerando hacia los carros que manejaban en sentido contario, obstruyendo el paso y causando caos en las vías. Luego, ingresan a una estación de servicio a abastecerse de gasolina. Después de lo sucedido, la jefe de policía de Cleveland, Annie Todd, aseguró que decenas de motociclistas fueron grabados “haciendo acrobacias” en Denison Avenue y W 65 Street.

“Creo que estaban ahí afuera divirtiéndose, pero están causando molestias a toda la comunidad”, declaró la oficial en entrevista con la cadena WEWS. “Volveremos a analizar a los participantes, pero también las gasolineras para ver si realmente les permitían cargar gasolina”.

De acuerdo con una legislación del 2017, es ilegal tanquear gasolina de un vehículo todoterreno en el estado, a menos de que este sea remolcado por otro automóvil. Por lo tanto, la administración local se ha comprometido a fortalecer las sanciones para los infractores de esta normativa, con la finalidad de procurar la seguridad vial.

Las multas pueden alcanzar hasta 100 dólares. | Foto: Getty Images

Las multas por incumplir esta ley puede alcanzar hasta los 100 dólares.

Los dueños de motos o carros todoterreno deben tener una documentación especial para poder cargar combustible en las estaciones. Y, en caso de que los empleados permitan que estos vehículos compren gasolina en el establecimiento, también recibirán una multa.

Lo anterior ha desatado el desacuerdo de varios trabajadores y abogados, quienes argumentan que no es su responsabilidad vigilar los automóviles que llegan para abastecer gasolina, teniendo en cuenta que en Estados Unidos este servicio funciona de manera autónoma, por lo que no es necesario que una persona se acerque a cargar gasolina a los carros.

La medida tiene la intención de velar por la seguridad vial. | Foto: Getty Images

Por otro lado, en los últimos meses se ha registrado un aumento de tomas de calles y vías importantes de Cleveland por parte de conductores de vehículos todoterreno, quienes han sido señalados por las autoridades como “personas que actúan como en el salvaje Oeste”.