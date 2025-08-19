Suscribirse

Estados Unidos

Las siete nuevas leyes de tránsito en EE. UU. que entraron en vigencia en 2025: esto es lo que debe saber

Las nuevas regulaciones buscan mejorar la seguridad vial y reducir accidentes. Las sanciones van desde los 25 hasta los 250 dólares, dependiendo de la infracción.

Redacción Mundo
19 de agosto de 2025, 7:12 p. m.
Un conductor de Uber tiene un buen salario en Estados Unidos
Siete nuevas normas de tránsito en Estados Unidos que no debe pasar por alto en este 2025 | Foto: Getty Images / Dukai Photographer

Nuevas leyes de tránsito en Estados Unidos entraron en vigencia desde inicios del 2025, lo que ha impactado en la forma de conducir de miles de norteamericanos.

Se trata de varias medidas, desde las que amplían las restricciones, como las referentes al uso del celular, hasta cambios en los límites de velocidad y normas para bicicletas eléctricas.

Todas ellas contemplan multas que van desde los 50 hasta los 250 dólares.

Con esto, las autoridades buscan responder a un aumento sostenido en los accidentes viales.

Contexto: Golpe a los conductores: nueva regla que podría dejar sin licencia a miles de personas

Las siete leyes que entraron en vigencia en 2025 en Estados Unidos

1. Ley de licencias digitales (Illinois)

Desde el 1 de enero, los conductores en Illinois puede portar una versión digital de su licencia, sin que corran el riesgo de ser sancionados, así no lleven la versión en físico, de acuerdo a lo que se informa en The Sun.

2. Nuevas normas sobre asientos de seguridad infantil (Colorado y Michigan)

Desde esta misma fecha, se exige que los niños viajen en un asiento orientado hacia atrás, hasta los dos años o hasta alcanzar el límite permitido por peso/altura.

Luego, deben usar un asiento elevador o uno orientado hacia adelante.

3. Norma “hands-free” — ley de manos libres

Esta norma comenzará a aplicarse a partir del 1 de agosto, en 32 estados (más DC y territorios).

De esta forma, se prohíbe sostener el celular mientras se conduce.

La multa es de 100 USD, pero aumenta a 250 USD si la infracción ocurre en zonas escolares o de construcción.

4. Dispositivo de bloqueo por DWI (Carolina del Norte)

En Carolina del Norte, se exige instalar un ignition interlock (prueba de aliento antes de arrancar el vehículo) para conductores acusados de delitos relacionados con alcohol.

De esta manera, no podrá arrancar el carro, en caso de encontrarse en estado de embriaguez.

5. Legalización del “lane splitting” en motocicletas (Minnesota)

Minnesota permite que las motocicletas avancen entre vehículos durante embotellamientos, siempre que no superen 15 mph en asientos traseros (Virginia).

6. Ley del cinturón de seguridad obligatorio en asientos traseros (Virginia)

Todos los pasajeros mayores de 18 años, incluso los del asiento trasero, deben usar cinturón.

La multa es de 25 USD, y de 50 USD si se trata de un menor de edad.

El cinturón de seguridad también desempeña un papel crucial en la formación de hábitos y actitudes hacia la seguridad vial.
Entran en vigencia siete nuevas normas de tránsito en Estados Unidos | Foto: Getty Images

7. Ley “no dawdling” o “no quedarse en el carril izquierdo” (Louisiana)

Desde el 1 de agosto, en autopistas con carriles izquierdos marcados, conducir 1 mph por debajo del límite en esa vía, puede generar multas de 150 USD, que llegan a 350 USD y hasta cárcel para reincidentes, tal y como se afirma en The Sun.

Las siete leyes de tránsito que entraron en vigor en 2025 reflejan una clara tendencia en Estados Unidos: endurecer sanciones y ampliar medidas de seguridad vial para reducir accidentes y proteger tanto a conductores como a pasajeros.

Contexto: Esta ley en Estados Unidos ya permite sacar licencia de conducción digital

Expertos en transporte advierten que el cumplimiento estricto de estas normas será clave para medir su efectividad en los próximos años.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Conmoción en Mesitas del Colegio: confirman masacre de tres personas en una finca de recreo

2. Destapan por qué Gustavo Petro tiene interés en el caso de Epa Colombia: se mencionó el estallido social

3. Pilas viajeros: los errores al entrar a Estados Unidos que pueden costarle muy caro

4. Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

5. Otro golpe para el petrismo en la Comisión Segunda del Senado, que atiende asuntos internacionales: presidencia quedó en manos de la oposición

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosLeyesTránsito

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.