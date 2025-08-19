Las siete nuevas leyes de tránsito en EE. UU. que entraron en vigencia en 2025: esto es lo que debe saber

Nuevas leyes de tránsito en Estados Unidos entraron en vigencia desde inicios del 2025, lo que ha impactado en la forma de conducir de miles de norteamericanos.

Se trata de varias medidas, desde las que amplían las restricciones, como las referentes al uso del celular, hasta cambios en los límites de velocidad y normas para bicicletas eléctricas.

Todas ellas contemplan multas que van desde los 50 hasta los 250 dólares.

Con esto, las autoridades buscan responder a un aumento sostenido en los accidentes viales.

Las siete leyes que entraron en vigencia en 2025 en Estados Unidos

1. Ley de licencias digitales (Illinois)

Desde el 1 de enero, los conductores en Illinois puede portar una versión digital de su licencia, sin que corran el riesgo de ser sancionados, así no lleven la versión en físico, de acuerdo a lo que se informa en The Sun.

2. Nuevas normas sobre asientos de seguridad infantil (Colorado y Michigan)

Desde esta misma fecha, se exige que los niños viajen en un asiento orientado hacia atrás, hasta los dos años o hasta alcanzar el límite permitido por peso/altura.

Luego, deben usar un asiento elevador o uno orientado hacia adelante.

3. Norma “hands-free” — ley de manos libres

Esta norma comenzará a aplicarse a partir del 1 de agosto, en 32 estados (más DC y territorios).

De esta forma, se prohíbe sostener el celular mientras se conduce.

La multa es de 100 USD, pero aumenta a 250 USD si la infracción ocurre en zonas escolares o de construcción.

4. Dispositivo de bloqueo por DWI (Carolina del Norte)

En Carolina del Norte, se exige instalar un ignition interlock (prueba de aliento antes de arrancar el vehículo) para conductores acusados de delitos relacionados con alcohol.

De esta manera, no podrá arrancar el carro, en caso de encontrarse en estado de embriaguez.

5. Legalización del “lane splitting” en motocicletas (Minnesota)

Minnesota permite que las motocicletas avancen entre vehículos durante embotellamientos, siempre que no superen 15 mph en asientos traseros (Virginia).

6. Ley del cinturón de seguridad obligatorio en asientos traseros (Virginia)

Todos los pasajeros mayores de 18 años, incluso los del asiento trasero, deben usar cinturón.

La multa es de 25 USD, y de 50 USD si se trata de un menor de edad.

Entran en vigencia siete nuevas normas de tránsito en Estados Unidos | Foto: Getty Images

7. Ley “no dawdling” o “no quedarse en el carril izquierdo” (Louisiana)

Desde el 1 de agosto, en autopistas con carriles izquierdos marcados, conducir 1 mph por debajo del límite en esa vía, puede generar multas de 150 USD, que llegan a 350 USD y hasta cárcel para reincidentes, tal y como se afirma en The Sun.

Las siete leyes de tránsito que entraron en vigor en 2025 reflejan una clara tendencia en Estados Unidos: endurecer sanciones y ampliar medidas de seguridad vial para reducir accidentes y proteger tanto a conductores como a pasajeros.