Estados Unidos

Golpe a los conductores: nueva regla que podría dejar sin licencia a miles de personas

Estados Unidos exige a esta población renovar anualmente su licencia.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

14 de agosto de 2025, 1:31 a. m.
En este lugar es posible gestionar la licencia de conducción. | Foto: Newsday via Getty Images

Conducir en Estados Unidos es para algunos un lujo y para muchos otros una necesidad. Millones de personas circulan cada día por las carreteras del país, ya sea para llegar a sus trabajos, realizar diligencias cotidianas o emprender viajes a otros estados.

Sin embargo, las normativas de tránsito en el país suelen ser cada vez más estrictas. En un territorio donde el número de conductores es enorme, cada persona debe mantenerse informada de las constantes actualizaciones, cambios o eliminaciones en las leyes estatales.

Contexto: Estados que otorgan licencias de conducción a inmigrantes sin papeles, encienden el debate nacional por seguridad vial

En este contexto, recientemente entró en vigor una nueva norma que establece que las personas mayores de 87 años deben renovar sus licencias de conducir anualmente. Si no cumplen con este requisito, se exponen a sanciones legales.

No se trata solo de renovar el documento que habilita para conducir, sino también de aprobar exámenes médicos, pruebas técnicas y prácticas, así como evaluaciones cognitivas, según reportó La República.

Migrantes venezolanos amparados bajo el TPS podrán volver a tener su licencia de conducción. (Foto: Craig F. Walker/The Boston Globe via Getty Images)
La medida aplica para todos los conductores, no importa su nacionalidad. | Foto: Boston Globe via Getty Images

Esta medida fue implementada a nivel nacional en respuesta a la creciente preocupación del gobierno estadounidense por mejorar la seguridad vial. El envejecimiento acelerado de la población, con cada vez más adultos mayores y menos jóvenes, es uno de los factores clave que motivó este cambio.

La norma sustituye la regulación anterior, que obligaba a los conductores mayores de 70 años a renovar sus licencias cada cuatro años. Ahora, esta disposición solo aplica para quienes tienen entre 70 y 80 años.

envejecimiento
La medida busca que las personas de la tercera edad que no estén en optimas condiciones no transiten como conductores. | Foto: Adobe Stock

Estas personas únicamente deberán pasar un examen visual de forma presencial. Esto se debe a que numerosos estudios han demostrado que la salud visual y la agilidad en los reflejos son factores decisivos para prevenir accidentes graves en carretera.

En el caso de los conductores de 87 años o más, el incumplimiento de la renovación anual puede acarrear tres tipos de sanciones:

Contexto: Las consecuencias legales de manejar sin licencia de conducción en Estados Unidos. Ojo, hay legislación estricta
  1. Multa de hasta $2.500.
  2. Suspensión inmediata de la licencia.
  3. Privación de la libertad por 30 días en caso de ser reincidente.

Esta medida entró en vigor el pasado martes 1 de julio, así que los resultados estadísticos de la nueva medida se demorarán en publicarse, mientras los ciudadanos acatan esta nueva ley.

Con esta medida, el Departamento de Transporte de Estados Unidos busca reducir el riesgo vial y garantizar que los conductores se mantengan en óptimas condiciones físicas y mentales para manejar. El objetivo final es proteger a todos los usuarios de la vía y minimizar los siniestros provocados por limitaciones derivadas de la edad.

Licencia de conducciónEstados Unidosviejitos

