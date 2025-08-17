Viajar hacia Estados Unidos, o dentro del país, requiere que las personas cumplan con una serie de requisitos fuera de los documentos que validan su estadía en el país norteamericano. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha advertido que los viajeros que no cumplan con las normativas, podrían enfrentar altas multas.

La agencia ha establecido que las personas que lleven ciertos artículos prohibidos dentro de sus maletas podrían enfrentar pagos de multas de hasta 17.062 dólares, incluso el caso podría terminar en arresto o con la apertura de una investigación penal.

Los artículos inflamables o explosivos suponen la sanción máxima. | Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con los detalles de la administración de seguridad, los viajeros que lleven consigo en sus equipajes tapones de voladura, dinamita, más de 10 onzas de pólvora, granadas de mano, explosivos plásticos, entre otros artículos de alta potencia, tendrán que pagar la multa máxima ante las autoridades.

Las sanciones, en caso de que se transporte alguno de los productos mencionados, está entre 10.230 y 10.062 dólares, y es muy probable que se inicie una investigación penal.

El mismo caso aplica para las personas que viajen con armas de fuego cargadas (en Estados Unidos hay normativas que especifican la manera correcta de transportar un arma en los equipajes de avión). La TSA ha especificado que un arma está cargada cuando esta, y las municiones, son accesibles al pasajero durante un vuelo.

La TSA ha recomendado a los viajeros corroborar que no llevan consigo nada de lo que establece la lista de prohibidos. | Foto: Getty Images

En caso de que el equipo esté descargado, la persona asumirá multas entre 1.500 a 6.130 dólares.

Siguiendo, otros artículos que acarrean multas, aunque menores, son cargar en los equipajes combustibles líquidos o geles inflamables, lo que provoca sanciones económicas entre 450 y 2.570 dólares, la misma cifra para los portadores de armas que no son de fuego.

Artículos cortopunzantes generan multas similares a los combustibles, sin embargo, la primera vez que el pasajero es detenido portando estos artículos, podrá seguir su viaje luego de una advertencia. Para la segunda oportunidad que incumpla la norma, deberá asumir el pago de la sanción.

La TSA sugiere revisar bien el equipaje para evitar retrasos o complicaciones en los aeropuertos. | Foto: Getty Images

Las réplicas de explosivos o granadas inertes resultan en multas de hasta 4.250 dólares, además de la posibilidad de que se inicie un proceso penal. El mismo caso aplica para los viajeros que lleven en sus maletas silenciadores, marcos o receptores para armas.

La Administración de Seguridad en el Transporte ha instado a los viajeros a corroborar que no empacaron ninguno de los artículos prohibidos en sus equipajes, para así evitar complicaciones con las autoridades de los aeropuertos.