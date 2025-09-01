Una estudiante fue arrestada tras hallarse el cuerpo de su bebé dentro de una bolsa de basura en su clóset

Una historia macabra se hizo viral en internet después de que se conociera que una estudiante de la Universidad de Kentucky, quien también era animadora, fue arrestada después de que el cuerpo de su bebé fuera encontrado en su clóset.

La joven de 21 años de edad, identificada como Laken Snelling, está acusada de varios delitos sobre la muerte del bebé después de que los oficiales fueran enviados a su casa el pasado 27 de agosto porque “se encontró un bebé muerto dentro de un armario”.

Las autoridades detallaron que “el bebé fue localizado envuelto en una toalla dentro de una bolsa de basura negra”.

Laken Snelling junto a su pareja | Foto: TIKTOK/LakenSnelling

Según las investigaciones, Snelling admitió haber ocultado el nacimiento del bebé limpiando cualquier evidencia y poniendo los artículos de limpieza dentro de una bolsa de basura, incluyendo al bebé que “estaba envuelto en una toalla”.

La policía informa que Laken Snelling fue arrestada el sábado y acusada de “maltrato de cadáver, manipulación de pruebas físicas y ocultación del nacimiento de un bebé”.

La Universidad de Kentucky dijo en un comunicado: “Podemos confirmar que ha sido miembro del equipo de dobles durante las últimas tres temporadas. Cualquier otra pregunta debe dirigirse a la Policía de Lexington”.

Snelling figura como miembro del equipo de animadoras STUNT de la Universidad de Kentucky, según el sitio web de atletismo de la escuela.

La policía aseguró que los oficiales fueron enviados a buscar el bebé en una casa en la cuadra 400 de Park Avenue, al encontrar el bebé, fue declarado muerto en la escena. La mujer se encuentra actualmente detenida en el Centro de Detención del Condado de Fayette, según muestran los registros.

La causa de la muerte del bebé está pendiente de revisión por parte de la Oficina Forense del Condado de Fayette, dijo la policía.

Snelling es una estudiante de último año en la Universidad de Kentucky de White Pine, Tennessee, en las afueras de Knoxville.

La prohibición casi total del aborto en Kentucky, vigente desde 2022, solo permite excepciones en casos de riesgo sustancial de muerte o discapacidad grave para la madre, sin contemplaciones para casos de violación o incesto. La investigación de la Sección de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Lexington continúa.

UK Athletics confirmó que Snelling es estudiante de último año y miembro del equipo de acrobacias de la escuela. | Foto: X/@IAmyLeigh