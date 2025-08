El escalofriante testimonio de la italiana que asesinó a su hijo junto a su nuera colombiana. “Ella me pidió que lo matara”

“Usé una sierra y una sábana para contener la sangre y lo diseccioné en tres pedazos. No había salpicaduras, por eso los Carabineros encontraron todo en orden”, afirmó Venier en la audiencia de validación de su detención ante el Tribunal de Udine.

Según su testimonio, el asesinato fue premeditado. “Decidimos matarlo adormeciéndolo; vacié un blíster entero de medicamentos en la limonada, pero no fue suficiente”, explicó. Como Alessandro no perdió completamente el conocimiento, Venier recurrió a la insulina. “Le puse dos inyecciones de insulina. Las tenía en casa desde hacía unos cinco años. Las conseguí en mi trabajo, porque en aquel momento decidí usarlas para suicidarme”.

La víctima falleció horas después, alrededor de las 11 de la noche. “Lo aturdimos con una pastilla para dormir alrededor de las 5:30 p. m., pero solo murió alrededor de las 11 p. m. porque no pudimos rematarlo”, relató. También intentaron asfixiarlo con una almohada, sin éxito. “Alessandro siguió luchando, a pesar de estar completamente exhausto”, añadió.

La madre aseguró que la decisión de desmembrar el cuerpo surgió porque el cadáver no cabía en el contenedor donde planeaban ocultarlo mientras esperaban su descomposición. “El plan no era diseccionarlo. Lo hice yo misma cuando nos dimos cuenta de que el cuerpo no cabía en el contenedor”, dijo. Luego, Mailyn se encargó de llevar los restos al garaje. “Ella fue quien transportó los tres pedazos al garaje, los metió en el barril y los cubrió con cal viva”.