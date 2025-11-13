Suscribirse

Así quedará la visa de estudiante en Estados Unidos: el nuevo cambio de la administración Trump

La administración Trump planea cambios drásticos en el programa Optional Practical Training (OPT) para estudiantes internacionales con visa F‑1, lo que podría afectar a cientos de miles de jóvenes talentos en Estados Unidos

Redacción Mundo
13 de noviembre de 2025, 11:58 a. m.
Los estudiantes que están por dar el salto al mundo laboral tendrán que enfrentarse a un panorama en el que su reto no será únicamente medirse con profesionales de trayectoria, sino también con herramientas tecnológicas cada vez más avanzadas.
Estudiantes internacionales en EE.UU. podrían ver limitado su acceso al programa OPT, clave para obtener experiencia laboral tras graduarse. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El gobierno de Donald Trump planea seguir implementando cambios en las visas de estudiantes, lo que podría representar grandes límites para las oportunidades de trabajo, luego de haber obtenido un título profesional.

El programa conocido como Capacitación Práctica Opcional para Estudiantes (OPT), que permite a los titulares de la visa F‑1 trabajar o entrenarse al culminar sus estudios, será modificado, con el objetivo declarado de proteger el empleo de los ciudadanos estadounidenses.

¿Qué se planea cambiar?

Aunque hasta ahora se ha dado a conocer el texto preliminar, este contempla objetivos claves como:

  • “Alinear mejor la formación práctica con los objetivos del programa”.
  • “Abordar el fraude y las preocupaciones de seguridad nacional”.
  • “Proteger a los trabajadores estadounidenses del desplazamiento por parte de nacionales extranjeros”.

Según lo que se explica en Newsweek, en la práctica, todo apunta a una mayor limitación del acceso al OPT tras la graduación, pues ya no se concederá de forma automática o de la misma forma para todas las ramas, y podrían venir por añadidura requisitos más estrictos o periodos más acotados.

EE.UU.
Graduados con visa F‑1 enfrentan posibles cambios en el OPT, programa que les permite trabajar temporalmente en EE.UU. tras completar sus estudios. | Foto: Getty Images

¿Qué tan importantes serán los cambios planteados?

El programa OPT ya cuenta con unos 290. 000 estudiantes internacionales, y su participación en áreas STEM ha tenido un incremento del 54 % en el último año.

Estas personas amplían la fuerza laboral estadounidense en sectores clave como salud, energía sostenible, ciberseguridad o inteligencia artificial, y han contribuido de manera significativa a patentes, innovación y economía.

Si se recortara o eliminara el OPT, muchas de esas graduaciones de EE.UU. podrían emigrar a países con políticas más favorables, lo que supondría una fuga de talento para EE. UU.

Las consecuencias para los estudiantes con títulos internacionales son contundentes, tal y como se hace referencia en el medio en referencia:

Si está con visa F‑1 y participas o planea participar en OPT, este escenario exige anticiparse, es decir, prepararse para que los plazos se reduzcan, los criterios se endurezcan o la duración sea menor.

Las instituciones educativas podrían también tener que adaptar programas de formación práctica (co‑ops, pasantías), para cumplir con nuevos requisitos regulatorios.

Empresas que contratan graduados internacionales podrían ver mayor incertidumbre y necesitar alternativas (como visados H‑1B, cambios de estatus), ante la posibilidad de que el OPT se reduzca.

Para los candidatos internacionales que eligen EE.UU. por su trayectoria académica y profesional, esto puede cambiar su perspectiva y puede tender a elegir otro país con políticas más abiertas ante la fuga de talento.

La potencial reforma del OPT representa un punto de inflexión en la política migratoria universitaria de EE.UU.

Al combinar argumentos de protección al trabajador estadounidense con preocupación por seguridad y fraude, la administración actual busca endurecer las condiciones de acceso al mercado laboral para estudiantes internacionales.

Pero al hacerlo, se arriesga a debilitar su posición como destino privilegiado de talento global.

