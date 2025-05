Donald Trump y su gobierno anuncian que revocarán las visa para estudiantes de este país

Su publicación no reveló ningún detalle adicional, pero llega un día después de que la administración Trump ordenó a las embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo que pausaran la programación de entrevistas de visas para estudiantes internacionales mientras considera expandir la “evaluación y verificación de redes sociales” para los solicitantes.

El Departamento de Estado emitió un cable interno el martes, firmado por Rubio, que establece que “con efecto inmediato, en preparación para una expansión de la revisión y verificación requeridas en las redes sociales, las secciones consulares no deben agregar ninguna capacidad adicional de citas para visas de estudiantes o visitantes de intercambio hasta que se emitan más instrucciones, lo que anticipamos en los próximos días”, según informaron varios medios.

“Estos países no nos están ayudando. No están invirtiendo en Harvard… nosotros sí. Entonces, ¿por qué un 31%… una cifra tan grande?”, dijo. “Creo que deberían tener un límite de alrededor del 15%, no del 31%.