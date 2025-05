Visa para Estados Unidos: esto es lo que se sabe de la revisión de redes sociales, tras nueva decisión de Trump

“Con efecto inmediato, en preparación para la ampliación de la revisión y verificación obligatorias de las redes sociales, las secciones consulares no deberían añadir más citas para visas de estudiantes o visitantes de intercambio (F, M y J) hasta que se emitan nuevas directrices (Septel), lo cual prevemos que ocurrirá en los próximos días”, afirma el cable. (“Septel” es la abreviatura del Departamento de Estado para “telegrama separado”)“, reveló el medio Político, un portal que ha sido en el pasado fuertemente criticado por Trump.

La AFP también tuvo acceso al cable que ordena a las embajadas y consulados que no se asignen más “citas para visas de estudiante o de intercambio (…) hasta que se emitan nuevas directrices”.

"Seguimos esperando las listas de estudiantes extranjeros de Harvard para poder determinar, tras un gasto ridículo de miles de millones de dólares, cuántos lunáticos radicalizados, todos ellos alborotadores, no deberían ser admitidos de nuevo en nuestro país”, dijo Trump de los estudiantes de Harvard. | Foto: AP

Las misiones diplomáticas estadounidenses suelen sufrir importantes retrasos en la tramitación de las solicitudes. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, no comentó directamente el cable, pero dijo que se toman “muy en serio el proceso de investigar quién entra en el país”.

“Es un objetivo, como han declarado el presidente y el secretario Rubio, asegurarnos de que las personas que están aquí entienden cuál es la ley, que no tienen ninguna intención criminal, que van a contribuir a la experiencia aquí, por corto o largo que sea su estatus” de permanencia, dijo.

Político cuenta que esta decisión no es nueva y que se había implementado hace unos meses en la búsqueda de “los estudiantes que regresaban y que pudieran haber participado en protestas contra las acciones de Israel en Gaza”.

“El cable no explica directamente qué sería lo que se revisaría en el futuro en las redes sociales, pero alude a órdenes ejecutivas que tienen como objetivo mantener alejados a los terroristas y combatir el antisemitismo”, agrega el medio.

Trump vs. Harvard: estudiante colombiano cuenta lo que viven tras la decisión contra los extranjeros. “Hay ansiedad y miedo”

Trump, en una publicación en Truth Social, había dicho que “ seguimos esperando las listas de estudiantes extranjeros de Harvard para poder determinar, tras un gasto ridículo de miles de millones de dólares, cuántos lunáticos radicalizados, todos ellos alborotadores, no deberían ser admitidos de nuevo en nuestro país ”.

La revisión de redes sociales no solo se ha aplicado a estas visas de estudiantes. En el pasado, medios como The New York Times ya habían contado que el gobierno estaba usando la inteligencia artificial para revisar las redes de quienes ya se encontraban en territorio estadounidense.