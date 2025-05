Trump vs. Harvard: estudiante colombiano cuenta lo que viven tras la decisión contra los extranjeros. “Hay ansiedad y miedo”

O. E.: Soy estudiante de la maestría de Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy. Para mí estudiar en la Universidad de Harvard es una alegría, un orgullo muy grande, una oportunidad increíble que se me presentó. Yo apliqué a la universidad finalizando el año 2023, me enteré de la admisión en abril de 2024 y he estado acá desde julio de 2024 hasta ahora que ya me gradúo la semana que viene. Estar en Harvard es una oportunidad muy importante de ver el mundo de otra forma, de conocer mucha gente, de aprender de profesores increíbles.

O. E.: Yo estoy haciendo una maestría que se conoce acá como el Mid-Career, que es una maestría de un año porque requiere que las personas que nos presentamos tengamos por lo menos 10 años de experiencia. Entonces para mí, en este punto de mi vida que estoy por cumplir 37 años, significa un sacrificio en el sentido del costo de oportunidad. Por supuesto, yo podría estar trabajando y los ingresos que no he estado recibiendo en este año son un sacrificio importante. También haber estado lejos de mi esposa durante todo este año, lejos de mi familia. Y, obvio, también está el esfuerzo de muchas noches de estudio, de muchas horas de lectura, de concentración. Y eso, por no hablar del sacrificio financiero.

O. E.: Afortunadamente, yo tenía mis planes de regresarme a Colombia. Me regreso el 10 de junio. Así que en mi caso particular lo más grave que me puede pasar en este momento es que no pueda ir a mi grado y me toque recibir el cartón por correo. Y esa también es la razón por la que puedo dar esta entrevista sin problema. No temo, como muchos otros estudiantes, en que salga mi nombre. Hay muchos que quisieran también hablar, pero no lo van a hacer porque tienen temor legítimamente de que el Gobierno de Estados Unidos tome represalias en su contra. Son personas que tienen proyectos de vida muy importantes en Estados Unidos, que están trabajando en organismos multilaterales, en bancos de inversión. Todas han construido un proyecto de vida en Estados Unidos, con carreras altamente exitosas, y no están dispuestas a arriesgarlo debido a lo que perciben como un ataque político del Gobierno federal hacia la universidad, motivado por considerarla demasiado liberal o por no alinearse ni someterse al gobierno de turno.