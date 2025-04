La situación se agravó a partir del viernes pasado cuando abogados de inmigración comenzaron a recibir correos y llamadas urgentes de estudiantes que habían sido notificados por el Departamento de Estado o por sus universidades que sus visas habían sido canceladas de forma repentina. En muchos casos, no se dieron explicaciones al respecto. Para los abogados, se trata de una muestra de cómo el gobierno Trump ha intensificado su ofensiva contra la inmigración, incluyendo la legal, aseguraron varios +en diálogo con The New York Times.